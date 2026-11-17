Mai multe păreri de oameni care cunosc geopolitica precum buzunarele noastre dau același verdict: trebuie să ne ținem tari, noi, voi, liderii Democrației reale, pentru că o seamă de forțe tocmai își dau (pen)ultima suflare și n-o vor face fără luptă. Așa cum Netanyahu a pierdut alegerile, dar trage de timp, nu pleacă de la putere, ar face brusc guvern de uniune națională, numai să rămână acolo, la butoane. La fel face Trump, care din ianuarie are blocate majoritatea pârghiilor, îi vor lăsa doar contul de X unde să dea cu bota-n baltă și cu rahatul de perete, în continuare. Că a ajutat enorm în alegerile preliminare… Așa cum Putin vine imperial cu cereri maximale pentru Pace, ba ar redesena harta Europei, deși el nu mai are bani de salarii nici pentru armată, e în prag de colaps economic, în luni de zile.

Încă 6 luni de boicot economic la Rusia o transformă în județul Teleorman și toată lumea știe asta. Combustibilul e raționalizat în Rusia la 50 de litri lunar, în țară producătoare… Dar ce fac liderii faultați ai Lumii acum? Și-au dat mâna, lucrează împreună, aparent firele invizibile ce-i leagă sunt mult-mult mai dese și mai puternice decât știm sau bănuim noi. Dar ce face Lumea civilizată, în fața asaltului, a tupeului mascat în Dominare?

Estonia își închide granițele cu Rusia, după un sabotaj la o fabrică militară ce a dus spre GRU. Turcia e gata să își ignore statutul NATO și va apăra Qatarul, se configurează noile alianțe din zona Orientului. Aparent, încă o dată, Franța și Ucraina au dat informații clasificate false Statelor Unite, ce s-a dovedit c-au ajuns pe loc, instant, la Rusia. Credibilitatea SUA atârnă de un fir de ață, dacă mai atârnă… Între timp, o fabrică rusă de plastice la care s-a tăiat panglica pe 10 noiembrie a ars pe 3000 de metri pătrați, era strategică. Nu mai e. „Pentru Rusia acesta este ultimul război. Este un sfârșit. E ultimul război pe care Rusia îl va porni. Procesul de fragmentare a țării a început deja”, spune, din ascunziș, Viktor Suvorov, un fost șef al spionajului rus, dosit undeva în lume. Să nu uităm Gaza, pentru că nu e firesc: Națiunile Unite au constatat că 459 din cele 564 de școli din Gaza au fost bombardate cu lovituri directe. Patru din cinci, cum ar veni, clar nu e din întâmplare…

„Europa ar fi mai sigură fără NATO”, zice Zaharova, cu disperare ascunsă sub ironie. În Ungaria, un fost ministru din guvernul Orban, cel patriotic și naționalist și iubitor de popor și de neatârnare, avea 2 milioane de euro ascunși în pădure. Ăsta unu nu credea în bănci… Sistemul de coordonare a traficului aerian american a picat în weekend și cei care au ieșit să explice s-au dovedit a fi aerieni la propriu, un fel de Daea cu Vio Dăncilă. A concluzionat Trump că e vina lui Biden și au mers mai departe. Același Trump care absolut, dar absolut întâmplător, și-a vândut acțiunile la Nvidia înainte de scandalul cu amantlâcurile și spioana chineză. Pretențiile Rusiei pentru pace sunt absolut aberante, gen ruperea Republicii Moldova în trei, scoaterea Finlandei din NATO și retragerea trupelor NATO din toate țările baltice-Estonia, Letonia, Lituania, ca să aibă ei zonă tampon cât o țară.

Nu că nu e o perioadă interesantă, doar că e un moment de cumpănă, în care cei ce pierd își joacă toate cărțile. Noroc că diplomația și democrația și negocierea la rang de artă s-au născut totuși în Europa…