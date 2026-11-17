Primarul comunei Copalnic Mănăștur, Ștefan Mihalca, ne informează că sunt gata lucrările de alimentare cu apă și canalizare pentru Preluca Nouă, cea Veche și Copalnic Deal, cu bani din PNRR. La fel, sunt finalizate cu finanțare similara și 12 stații de autobuz modern, inteligente, inclusiv cu camere de supraveghere, la fel și 6 stații de încărcare mașini electrice. Urmează o mare speranță a zonei, reabilitarea și modernizarea pieței centrale din Copalnic Mănăștur, cu finanțare asigurată și cu începere de anul viitor.