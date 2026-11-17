Începând cu data de 17 noiembrie, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș își va închide temporar porțile pentru vizitare, ca urmare a demarării amplului proces de reabilitare, inițiat de Consiliul Județean Maramureș.
Pe întreaga durată a lucrărilor de reabilitare, Bastionul Măcelarilor va deveni principalul spațiu de desfășurare a activităților muzeale. Aici se vor desfăşura: evenimente culturale și întâlniri dedicate istoriei și patrimoniului; vernisaje și expoziții temporare; activități și programe de educație muzeală; proiecte și inițiative menite să aducă patrimoniul mai aproape de comunitate. Activitățile din cadrul programului educațional „Muzeul Viu” se vor desfășura în continuare la biblioteca muzeului de pe str. Monetăriei, nr. 1-3.
Muzeul Judeţean de Istorie, închis pentru vizitare
Începând cu data de 17 noiembrie, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș își va închide temporar porțile pentru vizitare, ca urmare a demarării amplului proces de reabilitare, inițiat de Consiliul Județean Maramureș.