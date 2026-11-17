Se vorbește (iar…) la modul cel mai serios (…iar) despre comasare, regionalizare, rentabilizare. La nivel național și inclusiv în Maramureș. Cum stăm? Ce (ne) facem? Înainte de toate însă, peisajul regional și cel politic.

De nevoie, nu de plăcere, Republica Moldova a anunțat un proiect major de regionalizare, desființarea celor 32 de raioane și formarea a trei regiuni. Newsweek anunță că și Bulgaria începe reforma administrativă, cu 5.042 bugetari reduși și instituții comasate și restructurate. Cât despre peisajul politic, e bun, la noi. PSD e singurul partid care putea face asta, nu c-ar vrea. Are forța în teritoriu, e practic un sacrificiu, vedem dacă-l fac și dacă le merită. Au apărut și voci, inclusiv a unui primar PSD de oraș ce va trece în altă barcă, ce spune că partidul face ca Trump cu colegiile, reașază după cum le rentează. Dar e o supoziție. La fel, au apărut voci împotrivă, de la lideri regionali la județeni la primari. De la Simonis la al nostru Zetea, care spune că nu e momentul. Așa e, are dreptate președintele nostru. Momentul era acum 10-15 ani. Se mai opun Timiș, Neamț etc, iar premierul dă un exemplu fad din sud unde cică doi președinți CJ-Ialomița și Călărași, s-au declarat de acord. A ieșit în evidență și ieșirea primarului Petruț din Cavnic ce a reacționat în stilul lui caracteristic și a anunțat că iese din Ardeal cu Cavnicul, el nu vrea în regiunea Cluj. Cel mai aproape e… Ucraina, deci… Ar mai fi Ungaria, ce ar avea deja contracandidat pentru Domnia sa. A retras, și-a dat seama că tonul e puțin prea extrem. Apoi, a ieșit public deputatul Lucian Morar care și-a dat demisia din partid (încă verbal, nimic fizic…) și declară pe propria pagină de socializare că: „Ceea ce este mai surprinzător pentru mine dar cred că și pentru dumneavoastră, dragi maramureșeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai județului nostru. Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureșeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naționale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureș! Pentru că Maramureșul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiție și apartenență, iar pentru aceasta merită să luptăm!”. Uitând că Ulmeniul său natal a fost parte din Regiunea Someș, apoi din raionul Cehu…

Dar să luăm problema logic, firesc. Propunerile și simulările ministeriale au trecut de la 1500 de locuitori/comună la 3000 locuitori. Și 10.000 la orașe. Adică rămânem cu 6 orașe, dispar o mulțime de comune. Nu dispar, se comasează. Practic, zona Codru rămâne cu două comune sau…cu una, dacă sunt deștepți, o garanție clară a înființării rețelei de gaz multvisate. Prima opinie vine de la edilul unei comune vizate. Dorin Mitre, primarul comunei Bicaz, cu sub 1000 de locuitori, ne spune: „Ca primar, susțin idea. Ca simplu locuitor al comunei nu, Bicazul a mai trăit drama, în 1988. Va duce la distrugerea deplină a satului românesc. Adică de ai uni o comună modestă la una bogată, da. Uniți-ne cu… Ghimbav. Dar acum, vorba bătrânilor, abatem două străiți goale și o să fie numai una. Tot goală”, conchide Dorin Mitre. De asemenea, ne sugerează să ne uităm peste gard la exemplul mult mediatizat al comasării voluntare a comunelor Socond cu Beltiug, din Sătmar. Au renunțat deja, pe termen nedefinit… Neoficial, când ungurii harnici s-au trezit vecini cu romii din Stâna, care oricum îi cam bântuiau, le-a trecut cheful. Revenind în Maramureș… ce ne facem? Botiza cu Poienile Izei s-au despărțit cu furci. Rozavlea cu Șieu nu chiar, dar asemănător. La Petrova a fost revoltă când să-i unească în 1989 cu Leordina…revoltă sub comunism! Pe capăt de Vale a Izei, fiecare e certat cu fiecare și „nu se caută” – Bogdan Vodă cu Dragomirești, cu Săliștea de Sus cu Săcel. Uniți-i și faceți un orășel mare, rural… Sau uniți capătul de nord, Borșa cu Moisei cu Vișeu, fără revoltă… Sau chiar uniți Remețiul ucrainean cu Săpânța românească și cu Câmpulung la Tisa maghiar… Dar de ce să mergem atât de departe. Faceți cartier de Baia Mare din Tăuții Măgherăuș, comună mare ce a devenit oraș, a atras investiții de are sute-mii de băimăreni ce fac naveta încolo, e una din puținele localități din Maramureș cu creștere economică, cu explozie a construcțiilor și cu spor natural pozitiv, cu creștere a populației! Cum faci asta, după care logică?

Logica ar fi să atragi săraci spre bogați, nu să-i sărăcești pe cei ce s-au descurcat. Ba chiar să lași comune mici, dacă se întrețin singure, dacă nu cer bani decât de investiții, nu de salarii, ne sugerează un edil ce nu vrea să apară în discuție. „Hai să vă văd! Lăsați comunele care se descurcă, nu le alipiți, nu le dați povară, recompensați-i că sunt rentabili!”. Se petrece și la Copalnic Mănăștur, comună cu 12 sate aparținătoare, foarte grea, cu o rețea de drumuri cât distanța Baia Mare-Cluj Napoca. Edilul Ștefan Mihalca e printre recordmanii naționali în atragerea de fonduri europene, în mai mulți ani la rând. Atrage tot ce prinde în materie de investiții. Dar și el are bănuielile sale. „Prima idea ce-mi vine în cap este că vor desființa comuna Vima Mică, vor trece satele de jos la Coroieni și nouă ne vor da cele de pe Preluci, Aspra și Dealu Corbului, mai ales că în zonă există demult o listă depusă de majoritatea locuitorilor, pentru trecerea la noi. Da, e depusă la Consiliul Județean de ani buni”.

Prin urmare. Hai să dezbatem serios, fără patimă, cu tot cu argumentele locale, comasarea și regionalizarea. Cu și fără patimă. Și opinia primarului Petruț trebuie ascultată, așa nervoasă cum e. Și a celor ce au 800 de locuitori. Și am mai auzit un punct de vedere interesant. Tot anonim, nu? „Tot fondul de salarii din comuna noastră nu ajunge la nivelul salariului directorului ANRE ce e de-aici de la noi, dacă e să vorbim. Noi nu avem fond de salarii de 14.000 de euro lunar. El da. Oare nu de-acolo ar trebui începută rentabilizarea?”