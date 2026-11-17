Asociația Caspev a anunțat că s-a reluat activitatea de mișcare pentru senioare în cadrul Centrului de zi Caspev. Astfel, în fiecare zi de luni, de la ora 12.00, senioarele sunt așteptate să participe la ora de pilates.
Asociația Caspev a anunțat că s-a reluat activitatea de mișcare pentru senioare în cadrul Centrului de zi Caspev. Astfel, în fiecare zi de luni, de la ora 12.00, senioarele sunt așteptate să participe la ora de pilates.
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