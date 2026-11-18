În Sighetu Marmației, bradul de Crăciun a sosit, iar reprezentanții autorităților locale lucrează acum la pregătirea acestuia pentru sărbătorile de iarnă.
Iluminatul ornamental se va aprinde în data de 5 decembrie, iar cetățenii sunt invitați cu mic cu mare să ia parte la eveniment.
”Am bucuria să vă anunț că simbolul sărbătorilor de iarnă a ajuns astăzi în inima orașului nostru. Avem un brad spectaculos, cu o înălțime de 17 metri, care a fost adus special pentru noi din localitatea Piatra. În zilele următoare, echipele noastre vor lucra la împodobirea lui și la finalizarea ultimelor detalii pentru ca orașul să îmbrace straie de sărbătoare. Vă dau întâlnire pe 5 decembrie, când vom aprinde împreună iluminatul ornamental și vom deschide oficial porțile Târgului de Crăciun. Ne dorim să vă oferim o atmosferă de poveste, plină de lumină și bucurie, alături de cei dragi. Toate surprizele pe care le-am pregătit pentru această ediție vi le vom dezvălui treptat, în următoarele zile”, a declarat Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
A sosit bradul de Crăciun în Sighetu Marmației
În Sighetu Marmației, bradul de Crăciun a sosit, iar reprezentanții autorităților locale lucrează acum la pregătirea acestuia pentru sărbătorile de iarnă.