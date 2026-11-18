Consiliul Național al Elevilor a lansat în data de 16 noiembrie cea de-a X-a ediție a Raportului privind Implementarea Statutului elevului la nivel național (RISEN), demers anual prin care elevii și cadrele didactice își pot face auzită vocea cu privire la respectarea drepturilor elevilor în școlile din România.

De-a lungul celor zece ediții, RISEN a devenit unul dintre principalele instrumente prin care Consiliul Național al Elevilor urmărește felul în care prevederile Statutului elevului sunt cunoscute și respectate la nivelul comunităților școlare.

Prin intermediul acestui demers, elevii și profesorii sunt invitați să își exprime experiențele și opiniile cu privire la respectarea drepturilor elevilor pe parcursul anului școlar precedent.

În acest sens, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș s-a alăturat demersului structurii naționale de reprezentare a elevilor, colectând, la nivelul județului Maramureș, un număr de 1.281 de răspunsuri (1.253 de la elevi și 28 de la cadre didactice).

Răspunsurile elevilor din județul Maramureș arată că: 31,2% dintre elevi au auzit de Statutul elevului (sub media națională, de 37,2%); 52,8% au observat tratament diferențiat sau discriminare în școală (aproape de media națională, de 52,7%); 48,0% spun că ora de consiliere și orientare a fost folosită pentru altceva (sub media națională, de 51,3%); 60,0% dintre elevii aflați în situația respectivă nu și-au putut exercita dreptul la apărare și contestație (aproape de media națională, de 57,7%); 48,0% nu au avut posibilitatea să ofere feedback profesorilor (aproape de media națională, de 48,2%); 60,7% nu știu dacă Consiliul Școlar al Elevilor funcționează fără îngrădiri (peste media națională, de 53,5%).

Ediția din 2026 marchează un deceniu de continuitate în monitorizarea respectării drepturilor elevilor, marcată la colectarea a peste 40.000 de răspunsuri la nivel național. Această bornă reprezintă o oportunitate de a privi retrospectiv asupra impactului pe care demersul l-a avut și, în același timp, de a continua eforturile pentru o mai bună informare a elevilor și cadrelor didactice cu privire la drepturile și responsabilitățile prevăzute de Statutul elevului. Pentru mai multe detalii privind starea educației la nivelul județului Maramureș, raportul integral poate fi consultat aici: risen.rotineret.ro /institutii/mm.