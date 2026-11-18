Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani din județele Maramureș și Cluj au posibilitatea să urmeze gratuit un curs de calificare în meseria de ajutor de bucătar.
Programul este destinat persoanelor care nu au un loc de muncă și nu urmează cursuri de educație sau formare profesională.
Oportunitatea a fost anunțată de Primăria Comunei Șișești și face parte din proiectul „Acces la Ocupare pentru Tineri” (cod 328128), finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României.
Cursul cuprinde 60 de ore de pregătire teoretică, desfășurată online, și 120 de ore de practică. Participanții nu plătesc pentru pregătire și primesc o subvenție de 5 lei pentru fiecare oră de curs, suma totală putând ajunge la 900 de lei.
Un alt avantaj al programului este decontarea taxei de școlarizare pentru obținerea permisului de conducere categoria B. La final, participanții vor dobândi cunoștințele necesare pentru a lucra ca ajutor de bucătar și vor avea mai multe șanse să își găsească un loc de muncă.
Tinerii interesați din comuna Șișești pot obține informații suplimentare și se pot înscrie la numărul de telefon 0740-853484.
Curs gratuit de ajutor de bucătar pentru tinerii din Șișești
Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani din județele Maramureș și Cluj au posibilitatea să urmeze gratuit un curs de calificare în meseria de ajutor de bucătar.