Peste 480 de cetățeni ucraineni salvați în Munții Maramureșului, în patru ani și jumătate de intervenții extreme.
Peste 300 de misiuni de salvare, mai mult de 480 de cetățeni ucraineni salvați și 24 de persoane care și-au pierdut viața. Este bilanțul dramatic al ultimilor patru ani și jumătate în Munții Maramureșului, unde războiul din Ucraina a generat o succesiune de intervenții dificile, desfășurate în condiții care au pus la încercare experiența și rezistența salvatorilor montani. Această realitate va fi prezentată de Dan Benga, directorul Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, în calitate de speaker la SARTISS 2026 – Conferința Națională de Medicină de Urgență și Salvări în Situații Speciale, organizată în perioada 18–21 noiembrie, la Băile Felix.
„Prezentarea, intitulată «Operațiuni de salvare în Munții Maramureșului a ucrainenilor care fug de război», va aduce în atenția specialiștilor experiența acumulată în teren, complexitatea operațiunilor de căutare și salvare și provocările unei situații umanitare care continuă să afecteze zona montană de frontieră a județului Maramureș”, punctează reprezentanții Salvamont Maramureș.
În cadrul SARTISS 2026, Dan Benga va aborda și aspectele operaționale ale acestor misiuni, de la organizarea echipelor și gestionarea riscurilor până la dificultățile logistice și deciziile care trebuie luate în teren, adesea în condiții de presiune extremă.
Conferința reunește specialiști din medicina de urgență, salvare montană și speologică, aviație și alte structuri de intervenție, constituind un cadru important pentru analiza cazurilor complexe, schimbul de experiență și dezvoltarea colaborării profesionale.
Dan Benga, directorul Salvamont Maramureș, speaker la SARTISS 2026
Peste 480 de cetățeni ucraineni salvați în Munții Maramureșului, în patru ani și jumătate de intervenții extreme.