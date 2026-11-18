Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a fost gazda celei de a XIX-a ediții a concursului interjudețean de matematică „Prin labirintul matematicii”, la care au participat 485 de elevi din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Sălaj.
La elaborarea și verificarea subiectelor acestei ediții a competiției au participat lector univ. dr. Mihai Chiş, de la Facultatea de Informatică a Universității de Vest din Timișoara – președintele de onoare al concursului și coordonator al lotului României pentru Olimpiadele Internaționale de Matematică din anul 2017 și până în prezent, conferențiar univ. dr. Andrei Horvat-Marc, de la Departamentul de Matematică și Informatică al Facultății de Științe a Universității Tehnice din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare – președinte al concursului și vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România, precum și membrii catedrei de matematică a Colegiului Național „Vasile Lucaciu”. L
În cadrul competiţiei, patru „lucaciști” au câștigat premii: Matei Paul (clasa a IX-a, profesor-antrenor Erika Darolți) a obţinut premiul I, Andrei-Răzvan Motica (clasa a V-a, profesor-antrenor Andrei Bretan) a cucerit locul II, iar premiile al III-lea au revenit elevilor Traian-Amza Cătună (clasa a V-a, profesor-antrenor Andrei Bretan) și Larisa-Nicoleta Vașvari (clasa a VI-a, profesor-antrenor Andrei Bretan). De asemenea, 25 de elevi ai colegiului organizator au obținut mențiuni.
Elevi din şapte judeţe s-au întrecut în „labirintul matematicii”
Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a fost gazda celei de a XIX-a ediții a concursului interjudețean de matematică „Prin labirintul matematicii”, la care au participat 485 de elevi din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Sălaj.