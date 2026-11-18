Prima extragere din anul școlar 2026-2027 din cadrul campaniei „Hai cu Busul!”, inițiată de Primăria Municipiului Baia Mare, CS Minaur și SC URBIS SA, s-a desfășurat zilele trecute, prin intermediul unui sistem electronic de selecție aleatorie.
Conform extragerii, cele trei tricouri semnate de către jucătorii Minaur merg către elevii care au seriile de abonament cu numerele: 249595991, 249537797 și 248759364 de la Liceul Teoretic ”G. Pop de Băsești”, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, respectiv Școala Gimnazială Nr. 13. De asemenea, cele trei mingi semnate de jucătorii clubului Minaur merg către elevii cu seriile de abonament: 248650306, 251646275 și 249022912, de la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” și Școala Gimnazială ”I. L. Caragiale”.
Câștigătorii au fost notificați pe adresele de email indicate în formularul de înscriere și sunt invitați să își ridice premiile după următorul program: luni-miercuri, orele 8-16, joi, orele 8-17; vineri, orele 8-15, de la Cabinetul Primarului, situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 37. Campania „Hai cu busul!” continuă pentru al doilea an consecutiv, pe durata cursurilor din anul școlar 2026-2027. Elevii care au un abonament URBIS activ și doresc să participe se pot înscrie până în data de 20 a fiecărei luni, prin formularul online disponibil pe site-ul Primăriei (https:// servicii.baiamare.ro/formular/tombola.php ), iar extragerile vor avea loc în data de 25 a fiecărei luni.
Prima extragere a campaniei „Hai cu Busul!” din acest an școlar
Prima extragere din anul școlar 2026-2027 din cadrul campaniei „Hai cu Busul!”, inițiată de Primăria Municipiului Baia Mare, CS Minaur și SC URBIS SA, s-a desfășurat zilele trecute, prin intermediul unui sistem electronic de selecție aleatorie.