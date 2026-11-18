Din păcate, sunt toate semnele că ne întoarcem de unde am plecat. Sperăm că e o impresie. Că cei ce conduc țara au înțeles că NU E DE UNDE! Deocamdată însă, semnalele nu sunt foarte pozitive.

Valoarea subvențiilor alocate partidelor în noiembrie a ajuns la 17.700.000 lei. În lună fără miză electorală, fără nimic, doar „de cheltuială”. Pentru bugetul ce se face acum pentru 2027, ministerele au cerut cu 69 de miliarde lei peste bugetul de anul acesta. Fără rușine. Între timp, am pierdut 700 milioane Euro din PNRR și așteptăm să pierdem încă 3,4 miliarde. Pentru că am blocat legea salarizării. Pentru că avem superagenția AMEPIP. Pentru că n-am mai închis centralele pe cărbune. Pentru că nu ne digitalizăm, doar mimăm. Dar…la ROMATSA s-au deblocat clauzele suspensive din contractul de muncă, erau sporuri de 15% și alte sporuri, la salarii medii de 30.000 de lei pe lună. Unifarm a readus la maxim indemnizațiile membrilor CA și AGA și fondul de premiere a managerilor. Romsilva a deblocat primele de fidelitate și fondul de premii anual și indemnizațiile lunare ale membrilor CA. RAR a deblocat prime de performanță și prime festive. ANRE a aprobat prime și sporuri de 3,5 milioane euro. La ASF a reapărut prima de vacanță, cele festive, sporul de confidențialitate. În fapt și drept urmare, 38 de jaloane și investiții asumate ne sunt blocate în PNRR, ACUM.

În teritoriu, ca la vârf. Fostul primar al comunei Țibana, suspendat după amendamentul Fritz, a fost reangajat de fostul său viceprimar drept consilier personal. Un prefect dintr-un județ vecin nouă are 670 de contracte cu statul la firma sa, cu instituțiile publice din județul său. Noul prefect de Constanța și-a ales o șefă de cancelarie ce a lucrat pe o navă de croazieră și din foto se subînțelege cam ce. Cinci parlamentari SOS și POT au trecut la PSD, printre ei o legendară figură, ex.videochat erotic. Dar să vorbim și despre NOI, Oamenii simpli. Imaginea aceea cu asistații din Bosanci – Suceva ce cărau gunoaie cu drapelul României v-a spus ceva? Sunt șanse să fie chiar patrioți din aceia ce militează pentru una alta… Revista Visual Capitalist a făcut o prognoză a scăderii/creșterii de populație în Europa până în 2100, pe baza unor date deja existente. România va pierde 8,1 milioane locuitori. Ucraina 23,8 milioane. Polonia minus 18 milioane. Italia minus 23,8 milioane. Pe plus sunt doar țări unde vin migranți, de neoprit, ori sunt acolo deja masiv: Franța plus 1,8 milioane, Anglia plus 4,8 milioane. Un semnal? Altul: până în 2030, jumătate din femeile din lumea civilizată, între 25-44 de ani, vor fi singure și fără copii, focalizate pe carieră. Altă sursă, aceeași problemă.

Dar dacă viitorul sună rău, nu văd de ce nu ne-am focaliza pe prezent. ACUM trebuie să facem lucruri. Acum trebuie să învățăm din trecut. Am primit 100 miliarde euro de la UE și am dat înapoi doar 33. Cereți Rusiei sau chiar Statelor Unite banii aceștia, vedeți răspunsul… Avem de făcut reforme însă, în schimbul banilor. Nu ne-au dat undița să pes­cuim, ca-n pildă, dar ne-au dat bani de undiță, momeală, heleșteu, doar să nu ne furăm singuri peștii. Ceea ce facem, cu sârg, cu talent, pe alocuri cu determinare. Cifrele economice ale țării arată că suntem în ultimul vagon al Europei, de aici e doar gara în urmă. Gara din Dej…