Șincaiștii au început seria performanțelor școlare și extrașcolare.
În cadrul celei de-a doua ediții a concursului intercultural “History Remix”, organizat de Universitatea ”Sapientia” din Cluj-Napoca, sub egida Fundației Robert Shuman, Colegiul Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare a participat cu un echipaj de cinci elevi. Echipa “Orașul pictat” formată din Mara Teodora Marchiș(clasa a XII-aA), Mihnea Alex Tuș (clasa a X-a D), Oliver Hofman (clasa a X-a A), Hendric Eduard-Csaba(clasa a X-a F) şi Raul Marian Oneț (clasa a XII-a D) a prezentat personalitatea lui Hollosy Simon, întemeietorul școlii de pictură băimărene. Modalitatea artistică de prezentare, documentarea temei și prezentarea în fața juriului a fost apreciată, iar șincaiștii s-au plasat pe locul al II-lea, premiu care adaugă prestigiului și o excursie gratuită la Budapesta. Profesorul coordonator al echipei a fost Gavril Ardusătan.
„Şincaiştii” băimăreni, premiul al II-lea în dialogul intercultural transilvan
Șincaiștii au început seria performanțelor școlare și extrașcolare.