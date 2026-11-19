Comunitatea Fit Cancer Survivor, fondată de antrenoarea Emilia Cotul (cunoscută ca Emily Fit), sărbătorește trei ani în care a oferit gratuit pacienților și supraviețuitorilor oncologici antrenamente, îndrumare pentru alimentație și sprijin constant.
La aniversare, comunitatea face un pas important: toate programele sunt disponibile acum în aplicația The PT Club, unde fiecare participant primește, în continuare gratuit, un program construit în funcție de starea sa de sănătate.
Prin aplicație, programul ajunge mai ușor la pacienții din toată țara, inclusiv la cei care nu au acces la un antrenor specializat sau la o sală de sport în apropiere.
„Am creat Fit Cancer Survivor pentru că mișcarea potrivită poate face o diferență reală, atât în timpul tratamentului, cât și după el. În trei ani am văzut oameni care și-au recăpătat forța, încrederea și bucuria de a se simți bine în propriul corp. Ne dorim ca niciun pacient oncologic să nu parcurgă acest drum singur. De trei ani oferim gratuit tot ce facem, iar acum am reunit totul într-o aplicație, la îndemâna oricui are nevoie de sprijin”, a declarat Emilia Cotul (Emily Fit), antrenoare și fondatoare Fit Cancer Survivor.
Aplicație gratuită de antrenament pentru pacienții oncologici
Comunitatea Fit Cancer Survivor, fondată de antrenoarea Emilia Cotul (cunoscută ca Emily Fit), sărbătorește trei ani în care a oferit gratuit pacienților și supraviețuitorilor oncologici antrenamente, îndrumare pentru alimentație și sprijin constant.