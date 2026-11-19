Primăria Municipiului Baia Mare îi invită pe băimăreni să contribuie cu fotografii la „împodobirea” bradului de Crăciun din Centrul Vechi. În acest fel, imaginile cu cei dragi sau cu momente de sărbătoare vor aduce emoție și culoare pe bradul confecționat din tehnologie LED și pregătit pentru Târgul de Crăciun.

„Așa cum știți, municipiul nostru a câștigat oficial titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. O recunoaștere importantă, care ne onorează, dar și o responsabilitate pe măsură, pentru că ne-am asumat ca felul în care celebrăm noi sărbătorile de iarnă să devină un reper nu doar pentru maramureșeni, ci și pentru turiștii care vor veni să ne viziteze din țară și din străinătate. Așadar, până la anul, avem ocazia să facem câteva «repetiții». Și începem chiar de acum, pentru că ne dorim ca sărbătorile din acest an să fie cu adevărat de poveste, cele mai frumoase de până acum, cu un Târg de Crăciun pe măsură! Printre surprizele pe care le pregătim în Centrul Vechi se regăsește un brad LED spectaculos, împodobit cu 700 de «globuri vii», care simbolizează cei 700 de ani ai orașului nostru pe care îi vom aniversa curând: fotografiile voastre, ale cetățenilor, cu oameni dragi, cu familiile voastre, cu copiii voștri, cu zâmbete și amintiri”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Participarea se face prin completarea formularului și încărcarea fotografiilor pe pagina www.baiamare.ro/Brad/. Imaginile selectate vor fi afișate pe bradul din Centrul Vechi, pe durata Târgului de Crăciun.