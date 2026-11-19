Se pare că a venit. Uitați conspirațiile de doi bani. Chit că în SUA s-au fotografiat recent apariții de OZN-uri pe cer. Uitați de corpul ceresc ce prinde viteză spre Pământ. Hai să ne uităm în jur. Avem motive să ne speriem puțin?

Hackeri ruși au făcut primul atac cibernetic cu AI. Se poate deci. Europa a început o campanie de conștientizare a populației, pentru a avea acasă provizii pentru cel puțin trei zile, în hrană, apă, medicamente, energie. Ba să facem și acel rucsăcel de evadare, cu de toate necesare. Mai de o lună, armata SUA pregătea unitățile militare să nu depindă de aprovizionare externă pentru o lună. Să nu ne spuneți că e o “fentă” pentru a încuraja consumul, zău… Apropo de SUA, rețeaua internă de comunicații a NSA a căzut, zilele trecute, zice CNN. Un alt atac cibernetic a pleznit 178 de organizații în toată lumea, de la CNN și Fox News la IKEA sau Alaska Airlines. Hackerii au implantat coduri care să fure informații de pe carduri, să găsească criptomonede, să acceseze anume Iphoneuri. SUA se teme că Iranul va detona o bombă murdară la Washington, murdară însemnând cu încărcătură nucleară. O ambasadă iraniană de aiurea replica cu o glumă: “Se împlinesc azi 35 de ani de când Iranul e la 3 săptămâni să obțină bomba nucleară”… Dar Șeful Trezoreriei americane, Scott Bessent, s-a mutat deja într-o unitate militară, de teama a­menințărilor iraniene.

Dar principala amenințare la adresa Lumii e acum “așa zisa noua Yalta”. Din păcate, presa dornică de circ și de speriat lumea o tot prezintă așa, deși nu se compară. Atunci, marii învingători ai unui război Mondial împărțeau Lu­mea. Acum, trei lideri din care doi în mare suferință, încearcă să mai conteze. Câteva exemple de știri care anulează “no­ua Yaltă”. Bloomberg spune că Rusia a eșuat în încercarea de a înlocui dolarul cu yenul, băncile chineze se tem de instabilitatea Rusiei. Și apropos de cerințele maximale ale Rusiei, de pretențiile absurde. Reamintim tratatele pe care NU le-au respectat, din urmă: Actul final de la Helsinki 1975, Carta de la Paris 1999, Memorandumul de la Budapesta 1994, Actul fondator NATO-Rusia 1997, Declarația de la Roma și consiliul NATO Rusia 2002, Acordul de la Minsk 2014. Toate contrasemnate de Rusia, toate încălcate. În schimb, Lavrov zicea mai ieri că dacă Ucraina intră în NATO, ori dispare Ucraina, ori NATO… Încurajator punct de începere a unor negocieri. Între timp, epidemiologi avertizează asupra deplasărilor “turistice” pri Rusia, pentru că în 27 de regiuni ar fi pericol de epidemie SIDA-HIV. Adică dincolo de pericolul unui contact sexual niznai… Alt negociator de la masa verde de la “noua Yalta”: Xi Jinping are în curs marea epurare a Partidului Comunist, 628.000 de persoane au ajuns la închisoare, tacit. Cât despre SUA, Trump e la un pas de dezastru, a pierdut aproape tot la alegeri, i se întorc decizii, procese, cercetări. Să nu uităm, că începusem cu conspirații- ziariști serioși au constatat că sunt deja 20 de morți subite și suspecte de oameni implicați în Dosarele Epstein. Cineva, la nivel destul de serios, șterge urme, nu? De la avocați ai lui Epstein la senatori ruși, la bancheri germani. Apropo de băncile germane, unde fac hora mare bani ai oligarhilor ruși și ai familiei Trump…

Și nu poți să nu te duci iar la gândul: cine ne conduce, de fapt? În lumea reală, septuagenarilor și octogenarilor li se ridică dreptul de a conduce o mașină, sunt considerați tot mai mult “neangajabili” din cauza declinului cognitiv, cu excepțiile memorabile a marilor profesioniști din medicină, literatură, artă, muzică, dar li se dau să conducă fără crâcnire o țară, o Lume? Da, vorbim de cei trei de la masa verde/roșie… Și încheiem cu a aminti de senatorul american republican Chuck Grassley din Iowa, care a depus dosarul pentru a fi reales…la 93 de ani, după ce a fost 45 de ani senator, din 1981…