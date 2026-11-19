Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Vlad Duruș a participat săptămâna trecută la Forumul Regiunilor de la Granița de Est, desfășurat la Rzeszów, în Polonia, un eveniment strategic găzduit alături de partenerii din Voievodatul Podkarpackie (regiune înfrățită cu Maramureșul), prin intermediul Mareșalului Władysław Ortyl.

Această reuniune continuă demersurile înceuse anul trecut la Preșov, în Slovacia, și continuate la Bruxelles alături de Raffaele Fitto, Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, având ca obiectiv obținerea unei atenții sporite și a unor fonduri suplimentare pentru dezvoltarea regiunilor de frontieră.

Înainte de deschiderea lucrărilor oficiale, Vlad Duruș a avut o întrevedere bilaterală cu Mareșalul Władysław Ortyl, în cadrul căreia s-a discutat despre consolidarea parteneriatului tradițional dintre cele două regiuni înfrățite. Ulterior, în cadrul forumului, a fost prezentată „Harta Necesarului Regiunilor de Frontieră Estică a UE” și au avut loc consultări în rețeaua NEEBOR pentru conturarea unei poziții politice comune. Prezența Maramureșului la aceste dezbateri este considerată esențială, având în vedere că județul este o zonă de graniță direct influențată de realitățile geopolitice și economice actuale, dar și un actor activ în procesul strategic de reconstrucție a Ucrainei, care trebuie să genereze beneficii concrete pentru mediul economic local și pentru toți maramureșenii.

În intervenția sa din cadrul forumului, vicepreședintele CJ Maramureș a transmis un mesaj ferm privind necesitatea unei finanțări reale din partea Uniunii Europene, orientată spre trei direcții majore: infrastructură rutieră modernă, infrastructură medicală performantă și investiții militare pentru siguranță și stabilitate. Totodată, s-a subliniat că unirea tuturor regiunilor de la est sub o singură voce va transforma frontiera într-o forță puternică și respectată la nivelul instituțiilor europene de la Bruxelles.