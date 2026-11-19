Sorina Pintea, fosta ministră a Sănătății, condamnată la trei ani și jumătate cu executare pentru dare de mită, ar putea fi eliberată înainte de termen din penitenciarul Gherla, după ce judecătorii au decis marți, 17 noiembrie, să o elibereze condiționat.

Decizia nu este definitivă. Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare. Asta înseamnă că în cazul în care nu va fi formulată o contestație până vineri, Sorina Pintea va ieși din penitenciar. Judecătorii s-au exprimat în favoarea Sorinei Pintea, după ce chiar comisia din penitenciarul Gherla a propus eliberarea condiționată a fostei ministre. Fostul oficial de la Ministerul Sănătății va trebui să respecte o serie de obligații. Aceasta va fi obligată să se prezinte periodic la serviciul de probațiune. De asemenea, va trebui să anunțe dacă își schimbă locuința sau dacă pleacă de acasă pentru mai mult de cinci zile. Sorina Pintea va fi obligată, de asemenea, să participe la programe de reintegrare în societate. Sorina Pintea a fost condamnată la 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Ea a ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, în Cabinetul Dăncilă.