Comuna Băița de sub Codru are în derulare, ne spune primarul Bogdan Cătălin Pop, un proiect de asistență socială cu echipe comunitare.
Este angajat deja asistent comunitar, urmează un asistent social dar, la cererea părinților, se caută și un logoped pentru școală. Alt proiect, printre primele câștigate în Maramureș, se referă la îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoane vulnerabile, se vor face renovări interioare și grupuri sanitare la 18-20 de gospodării mai modeste. Au fost puțini doritori la acest proiect în țară, dar au mai accesat proiectul vecinii din Asuaj și Ariniș.
În Băița de sub Codru, Proiecte de asistență socială în curs
Comuna Băița de sub Codru are în derulare, ne spune primarul Bogdan Cătălin Pop, un proiect de asistență socială cu echipe comunitare.