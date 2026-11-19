Conducerea Consiliului Județean (CJ) Maramureș anunță că a obținut finanțare pentru noi dotări medicale. Este vorba de un aparat de radiologie complet digital, pentru Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

”În luna iulie anunțam că pregătim noi investiții în aparatură medicală și că vom solicita sprijinul Ministerului Sănătății. Acum avem o veste bună: am obținut finanțarea de 864.000 de lei pentru achiziționarea unui sistem radiologic complet digital, dotat cu detector wireless. Este un nou pas în modernizarea unui spital în care am investit constant în ultimii ani. Anul trecut am reușit să aducem un RMN de 3 Tesla, iar prin fonduri europene PNRR am investit peste 3,4 milioane de lei în echipamente pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale. Am inaugurat și noul Ambulatoriu Integrat, unul dintre cele mai moderne din România. Continuăm să lucrăm și la celelalte investiții pe care ni le-am propus: dotarea Radiologiei și Imagisticii cu echipamente în valoare totală de 1,8 milioane de lei și dezvoltarea Centrului de Sănătate Mintală, pentru care am prevăzut 2,2 milioane de lei”, a declarat Gabriel Ze­tea, președintele CJ Maramureș.

De asemenea, la finele săptămânii, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete va reveni pentru două zile în Mara­mureș.

”Este un județ în care a venit de multe ori, a vizitat spitalele, a discutat cu medicii și ne-a sprijinit concret în investițiile de care aveam nevoie. Îi mulțumesc pentru susținerea constantă acordată sistemului medical din Maramureș! Vom merge din nou împreună în spitale, să vedem ce am realizat și ce mai avem de făcut. Vreau să o felicit și pe managerul spitalului, ec. Ludovica Rusu, alături de întreaga echipă, pentru munca și seriozitatea cu care au dezvoltat această unitate medicală. Pacienții din Maramureș merită investigații moderne, condiții bune și medici care să aibă la dispoziție aparatura necesară”, a mai declarat Gabriel Zetea.