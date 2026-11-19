În perioada 2–6 noiembrie 2026, o delegație de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a participat la cea de-a șasea și ultima sesiune de instruire organizată în cadrul proiectului MEDICUNITY, la Spitalul Clinic Regional Transcarpatia „Andriy Novak” din Uzhgorod, Ucraina.
Instruirea s-a concentrat pe utilizarea echipamentelor moderne de recuperare medicală, inclusiv a dispozitivelor pentru reabilitarea membrelor superioare și inferioare și a sistemelor computerizate de mecanoterapie.
”Programul a inclus prezentări, demonstrații practice și schimburi de experiență privind recuperarea pacienților, colaborarea multidisciplinară, ergoterapia și utilizarea tehnologiilor asistive. Un subiect important l-a reprezentat recuperarea persoanelor rănite în războiul din Ucraina. Specialiștii ucraineni au prezentat metode de reabilitare, reintegrare socială și sprijin psihologic, adaptate nevoilor acestor pacienți.
Sesiunea s-a încheiat cu o vizită la Centrul de Protetică al Fundației Protez.
Participarea la aceste activități contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului medical și la consolidarea colaborării dintre spitalele din Maramureș și Transcarpatia”, a punctat conducerea spitalului.
Proiectul MEDICUNITY (ROUA00197) se desfășoară în perioada iunie 2025 – iunie 2027, în parteneriat cu Spitalul Clinic Regional Transcarpatia „Andriy Novak”, Agenția de Dezvoltare Regională Transcarpatia, Spitalul Județean de Urgență Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș.
Pregătire medicală și schimb de experiență
În perioada 2–6 noiembrie 2026, o delegație de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a participat la cea de-a șasea și ultima sesiune de instruire organizată în cadrul proiectului MEDICUNITY, la Spitalul Clinic Regional Transcarpatia „Andriy Novak” din Uzhgorod, Ucraina.