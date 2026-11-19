Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare acordă o mare atenție sesizărilor făcute de pacienți sau aparținători, inclusiv pe rețelele de socializare.

Dincolo de nemulțumirile exprimate public, oficialii unității fac un apel la cetățeni să facă astfel de sesizări și direct conducerii spitalului, tocmai pentru a putea soluționa punctual eventualele nereguli.

”Îi rugăm pe cei care au întâmpinat probleme să ni le semnaleze direct, printr-o sesizare către conducerea spitalului, cu data, locul și împrejurările în care s-au petrecut. Aceste informații ne permit să verificăm concret situațiile reclamate și să luăm măsuri, acolo unde se constată nereguli. Nu contestăm dreptul nimănui de a-și exprima nemulțumirile public. Considerăm însă important ca, pe lângă postările din mediul online, aceste probleme să ne fie aduse și direct la cunoștință, pentru a putea interveni. În cadrul spitalului își desfășoară activitatea profesioniști care muncesc cu seriozitate și responsabilitate, fără ca acest lucru să excludă posibilitatea apariției unor situații care necesită verificări și măsuri de corectare. Ne dorim să cunoaștem aceste situații și să le soluționăm. Respectul față de pacient și calitatea serviciilor medicale rămân prioritățile noastre”, au precizat oficialii unității sanitare, într-o postare recentă pe pagina oficială a spitalului.

De asemenea, reprezentanții instituției vin cu precizări punctuale referitoare la nemulțumirile legate de meniul oferit pacienților internați sau de comportamentul personalului medical din cadrul Unită­ții de Primiri Urgențe (UPU).

”Înțelegem nemulțumirile exprimate și vă asigurăm că tratăm cu seriozitate orice sesizare referitoare la serviciile oferite pacienților spitalului. În ceea ce privește alimentația pacienților, do­rim să facem o precizare importantă. Meniurile spitalului sunt stabilite și pregătite conform programului alimentar, iar din verificările efectuate rezultă că imaginile prezentate reprezintă un supliment alimentar oferit în afara meniului principal, nu meniul complet al zilei respective. Există o diferență importantă între cele două situații și ne dorim ca informațiile prezentate public să reflecte realitatea. În privința comportamentului personalului medical, inclusiv a acuzațiilor referitoare la modul în care ar fi fost tratat un copil în UPU, considerăm că orice asemenea situație trebuie verificată cu maximă seriozitate. Nu acceptăm com­portamente jig­nitoare sau lipsite de respect față de pacienți și aparținători, indiferent de împrejurări”, se mai arată în mesajul spitalului.