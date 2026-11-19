Prefectul județului Maramureș, Florian-Valeriu Sălăjeanu, a primit vizita domnului Serhii Orlov, consulul Ucrainei desemnat la Sighetu Marmației, în cadrul unei întâlniri protocolare dedicate consolidării relațiilor româno-ucrainene.
La întâlnire au participat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, și Vasile Popovici, președintele GAL Nord Est – Țara Maramureșului.
Discuțiile au vizat consolidarea legăturilor dintre Maramureș și regiunile Zakarpattia și Ivano-Frankivsk, cu care județul nostru este înfrățit, precum și dezvoltarea dialogului interinstituțional dintre cele două state. De asemenea, s-a discutat „despre viitorul Consulat, despre prietenia și colaborarea cu regiunile Zakarpattia și Ivano-Frankivsk, dar mai ales despre cum putem să fim mai aproape de oamenii de pe ambele maluri ale Tisei”, a punctat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.
Deschiderea Consulatului la Sighetu Marmației va reprezenta un sprijin important pentru comunitatea ucraineană din județele arondate și un nou punct de legătură între cele două țări, a conchis prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu.
Ucraina pregătește deschiderea unui Consulat la Sighetu Marmației
Prefectul județului Maramureș, Florian-Valeriu Sălăjeanu, a primit vizita domnului Serhii Orlov, consulul Ucrainei desemnat la Sighetu Marmației, în cadrul unei întâlniri protocolare dedicate consolidării relațiilor româno-ucrainene.