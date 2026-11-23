În săptămâna 16–20 noiembrie 2026, întreaga lume celebrează Ziua Internațională GIS (Geographic Information Systems Day), marcată oficial anul acesta pe 18 noiembrie sub tema globală „GIS: Susținem scopul și inovația”. Colegiul Național „Vasile Lucaciu” a ajuns direct pe harta oficială a evenimentelor GIS din întreaga lume, alături de universități, institute de cercetare și școli de top de pe tot globul.

Sub coordonarea profesoarei de geografie, Laura-Ioana Cardoș, elevii claselor a V-a A și a IX-a F au pornit într-o adevărată aventură digitală prin intermediul atelierului interactiv „Introducere în GIS”.

În timpul activităților din această săptămână, tinerii exploratori au descoperit cum tehnologia geospațială ne ajută să înțelegem lumea dintr-o perspectivă cu totul nouă, prin descifrarea secretelor cartografiei moderne și ale analizei spațiale, prin dezvoltarea alfabetizării vizuale, învățând să „citească” datele din teren, dar și prin suprapunerea straturilor de date digitale pentru a descoperi tipare ascunse și a vedea cum funcționează, în timp real, hărțile inteligente folosite de cercetători și inovatori din toată lumea!

A fost o săptămână plină de curiozitate, întrebări excelente și descoperiri care ne-au arătat cât de fascinantă devine geografia atunci când îmbinăm pasiunea cu instrumentele digitale ale viitorului, au precizat reprezentanții Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.