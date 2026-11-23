Centrul de cercetări teologico-filosofice al obiceiurilor populare românești din Maramureș Dragomirești și Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare organizează lansarea volumului „Mag­­num Diarium Academicum Septentrionis: 1800-2024”, autor dr. Teodor Ardelean.

Evenimentul va avea loc marți, 24 noiembrie, de la ora 12, în Sala „Emil Bran” a Bibliotecii „Vasile Pârvan” Dragomirești. Amfitrion: Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești. Prezentarea cărții: conf. univ. dr. Ștefan Vișovan, conf. univ. dr. Florian Roatiș. Acțiunea beneficiază de sprijinul Școlii Profesionale „Liviu Rebreanu” Dragomirești și al Primăriei orașului Dra­gomirești.