Centrul de cercetări teologico-filosofice al obiceiurilor populare românești din Maramureș Dragomirești și Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare organizează lansarea volumului „Magnum Diarium Academicum Septentrionis: 1800-2024”, autor dr. Teodor Ardelean.
Evenimentul va avea loc marți, 24 noiembrie, de la ora 12, în Sala „Emil Bran” a Bibliotecii „Vasile Pârvan” Dragomirești. Amfitrion: Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești. Prezentarea cărții: conf. univ. dr. Ștefan Vișovan, conf. univ. dr. Florian Roatiș. Acțiunea beneficiază de sprijinul Școlii Profesionale „Liviu Rebreanu” Dragomirești și al Primăriei orașului Dragomirești.
Dr. Teodor Ardelean își lansează noul volum la Dragomirești
Centrul de cercetări teologico-filosofice al obiceiurilor populare românești din Maramureș Dragomirești și Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare organizează lansarea volumului „Magnum Diarium Academicum Septentrionis: 1800-2024”, autor dr. Teodor Ardelean.