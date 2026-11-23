Sunt bucuroasă că am dus sigla GRAIULUI în fabrica din Sant’Agata Bolognese, locul în care se împletesc istoria, tehnologia, luxul și industria. O poveste fascinantă și un succes care arată drumul antreprenorului care producea tractoare, la unul dintre cele mai puternice branduri din industria auto mondială – Lamborghini. Care generează venituri de miliarde de euro, are peste 3.000 de angajați și susține o amplă rețea de companii italiene. O realitate care arată cum poate fi păstrată identitatea italiană a unei companii care, astăzi, se află în proprietatea unui grup german.

Dacă roșul este culoarea care identifică Ferrari, galbenul este una dintre culorile care te duc imediat cu gândul la Lamborghini. Un Lamborghini galben ne întâmpină la intrarea principală. În cadrul unei vizite exclusiv pentru „Graiul Maramureșului”, porțile acestui centru industrial se deschid pentru a dezvălui îndeaproape ce se află în spatele unuia dintre cele mai cunoscute nume din industria mondială a luxului. Vizita are loc într-un moment important. Pe 18 noiembrie, compania prezintă, la Los Angeles, un nou model, în timp ce se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istoria sa: tranziția către tehnologia hibridă, fără a pierde elementele care au consacrat-o – puterea, sunetul motorului și emoția șoferului.

63 de ani de istorie și un TAUR (simbolul casei automobilistice) care continuă să provoace lumea automobilelor. Era în 1963, când Ferruccio Lamborghini, un antreprenor de succes în industria tractoarelor, a decis să intre pe un teritoriu dominat de nume consacrate în lumea automobilelor sport. Ambiția sa era să creeze un automobil care să îmbine performanțele excepționale cu luxul și confortul. În 1964 a început producția modelului 350 GT, primul automobil din această serie. Doi ani mai târziu a apărut Miura, o mașină care a schimbat istoria supermașinilor prin motorul său. Au urmat alte modele, nume care nu au devenit doar modele de automobile, ci adevărate simboluri ale unor epoci diferite în materie de design și performanță.

Chiar și Taurul din sigla companiei are povestea lui. Este legat de semnul astrologic al lui Ferruccio, pe care fondatorul dorea să îl imprime brandului. Spre deosebire de mulți alți producători de mașini sportive, Ferruccio nu considera competițiile automobilistice principala modalitate de promovare a produselor sale. El credea că o mașină trebuie să își convingă clientul prin propriile calități, fără să aibă nevoie de trofee câștigate pe circuit. Mai bine de șase decenii mai târziu, această filozofie continuă să facă parte din identitatea Lamborghini: o mașină care își propune să fie specială nu doar prin viteză, ci prin întreaga experiență pe care o oferă.

Interiorul fabricii îmbină tehnologia cu măiestria umană. Sant’Agata Bolognese reprezintă inima industrială a Lamborghini. Complexul nu este doar o linie de asamblare, ci o structură specializată în care automobilele brandului sunt dezvoltate și produse. Roboții și echipamentele moderne execută procese cu un grad ridicat de precizie, în timp ce specialiștii verifică detaliile, care necesită experiență și intervenție calificată.

Una dintre cele mai importante caracteristici este personalizarea. Clienții pot alege culorile, materialele, tapițeria și o serie de alte detalii, creând un automobil care reflectă propriile preferințe. Iar cifra este semnificativă: 94% dintre mașinile livrate în 2025 aveau cel puțin un element personalizat. Pe o piață în care exclusivitatea face parte din preț, personalizarea a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de business.

În spatele fiecărui automobil care pleacă din Sant’Agata Bolognese se află companii care furnizează componente, materiale, tehnologii și servicii specializate. El se resimte și în întreprinderile mici și mijlocii care lucrează pentru acest brand. Compania creează locuri de muncă, stimulează investițiile, susține specializarea profesională și contribuie la menținerea unui lanț de producție cu valoare tehnologică ridicată. Și încă ceva. Cum poate fi Lamborghini 100% italiană, deși are proprietari germani? O întrebare care își găsește răspunsul în arta de a face business. Lamborghini a fost fondată în Italia de Ferruccio Lamborghini, în 1963, dar în 1998, compania a devenit parte a Audi, care face parte din Volkswagen Group. Proprietarul este german, dar sediul central, dezvoltarea și producția automobilelor continuă să fie în Italia, la conducerea companiei fiind Stephan Winkelmann, președintele „Automobili Lamborghini”, una dintre cele mai importante figuri din managementul brandului în perioada modernă.

Winkelmann a descris Lamborghini drept un brand „100% italian”. O definiție care nu se referă doar la originea istorică, ci și la locul în care sunt dezvoltate automobilele, la angajați, furnizori și la cultura industrială care continuă să susțină compania. Prezența Audi și Volkswagen Group a adus sprijin financiar, tehnologic și industrial, fără a muta însă centrul identității Lamborghini. Pe o piață în care consumatorii au din ce în ce mai multe alternative, producătorii din segmentul de lux nu concurează doar prin caracteristicile tehnice ale produselor, ci și prin modul în care construiesc relația cu clienții. Iar filozofia brandului are trei valori: curajul, caracterul surprinzător și autenticitatea.

Inovația se comunică prin inovație, tehnologia prin tehnologie, una dintre ideile care sintetizează modul în care compania dorește să se prezinte pe piață. Nu doar prezentarea unei mașini noi, ci despre crearea unei experiențe pe care publicul să și-o amintească. Pentru un producător de lux, succesul nu se măsoară doar prin numărul de automobile care ies din fabrică, ci și prin valoarea economică generată de fiecare dintre acestea. Iar una dintre evoluțiile care urmează să atragă atenția pieței este prezentarea, anunțată pentru 18 noiembrie la Los Angeles, a celui mai nou model. Acesta apare într-un moment în care compania încearcă să păstreze unul dintre cele mai importante elemente ale identității sale: caracterul acustic al motoarelor.

Viitorul este hibrid, dar ADN-ul rămâne același. Prin această strategie, Lamborghini a reușit să revoluționeze întreaga sa gamă principală, fără să renunțe la performanțele și caracterul care au consacrat-o. Totuși, drumul către viitor nu este lipsit de dileme. Industria auto se confruntă cu investiții costisitoare, reglementări din ce în ce mai stricte privind emisiile, concurență internațională și schimbări în preferințele consumatorilor. Pentru un brand precum Lamborghini, provocarea nu este doar să producă automobile mai modern, ci să păstreze motivul pentru care clienții aleg un Lamborghini și nu un alt brand de lux. Un exemplu despre cum un brand poate deveni global fără să piardă legătura cu țara în care a luat naștere. Proprietatea germană i-a oferit sprijin și capacități internaționale, însă inima Lamborghini continuă să bată la Sant’Agata Bolognese. Acolo unde ingineria se îmbină cu măiestria, tehnologia cu personalizarea, iar istoria cu ambiția pentru viitor.

În cadrul vizitei exclusive realizate de „Graiul Maramureșului”, ceea ce se dezvăluie dincolo de porțile fabricii nu este doar producția unei supermașini. Este o întreagă industrie care menține vie o parte importantă a identității italiene.

Julia-Sandra VÎRSTA, Sant’Agata Bolognese, Italia