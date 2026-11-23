Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat sâmbătă, 21 noiembrie, o amplă vizită de lucru în județul Maramureș, la invitația președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Este cea de-a treia vizită a ministrului Rogobete în județ în ultimele 16 luni, programul fiind dedicat evaluării investițiilor realizate în unitățile medicale, dialogului cu personalul sanitar și identificării priorităților de finanțare pentru perioada următoare.

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare: o nouă finanțare pentru aparatură medicală

Vizita a început la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Maramureș, condusă de managerul ec. Ludovica Rusu. Ministrul Sănătății a vizitat noul ambulatoriu de specialitate, realizat prin PNRR și a apreciat nivelul investițiilor, organizarea spațiilor și condițiile create pentru pacienți și personalul medical. Alexandru Rogobete a declarat că ambulatoriul se numără printre cele mai frumoase și bine organizate pe care le-a vizitat în România, remarcând dotările moderne și circuitele medicale funcționale.

În cadrul vizitei, ministrul a anunțat sprijinul pentru achiziția unui nou ecograf, investiție de aproape 800.000 de lei, Ministerul Sănătății urmând să asigure 90% din finanțare, iar contribuția locală să fie de 10%. Noua investiție completează dotările recente ale spitalului, printre care echipamentul RMN și aparatul de radiologie digitală aflat în curs de instalare. Totodată, președintele Consiliului Județean Maramureș a prezentat ministrului propunerea construirii unui nou corp de clădire dedicat psihiatriei și tratării adicțiilor, proiect care ar permite extinderea și îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților.

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare: investiții apreciate de ministrul Sănătății

Delegația a continuat vizita la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, aflat în subordinea Primăriei municipiului Baia Mare. Ministrul Sănătății a remarcat progresele înregistrate de unitatea medicală față de vizita precedentă, apreciind lucrările de reabilitare, modernizarea secțiilor și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți. În cadrul conferinței de presă, Alexandru Rogobete a evidențiat transformarea spitalului în ultimele luni, subliniind importanța colaborării dintre Ministerul Sănătății, administrațiile locale și conducerile unităților medicale.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a felicitat Primăria municipiului Baia Mare, condusă de primarul Doru Dăncuș, pentru investițiile realizate și i-a mulțumit managerului Mădălina Cîmpean și colectivului medical pentru primire și pentru activitatea desfășurată.

Extensia Baia Mare a UMF „Iuliu Hațieganu”: pregătirea viitorilor profesioniști din sănătate

Între vizitele la Spitalul de Pneumoftiziologie și Spitalul Clinic Județean de Urgență, delegația oficială a ajuns la Extensia Baia Mare a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, s-au întâlnit cu rectorul universității, prof. dr. Anca Buzoianu, și cu decanul facultății, conf. dr. Cosmin Caraiani. Vizita a inclus sălile de curs și laboratoarele în care se pregătesc viitorii profesioniști din sănătate. Întâlnirea a evidențiat importanța dezvoltării învățământului medical la Baia Mare și a pregătirii resursei umane pentru spitalele din județ.

Spitalul Clinic Județean de Urgență: investiții majore în diagnosticare, oncologie și pregătirea viitorilor medici

Principalul moment al vizitei din Baia Mare a fost întâlnirea de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, condus de managerul dr. Rareș Pop. În cadrul conferinței de presă, ministrul Alexandru Rogobete a evidențiat investițiile realizate în ultimii ani și a apreciat nivelul de dotare al unității medicale, pe care a plasat-o, din punctul său de vedere, între primele trei spitale publice din România.

Unul dintre principalele puncte forte ale Spitalului Județean este infrastructura de diagnosticare și imagistică medicală. Unitatea dispune de echipamente PET-CT, SPECT-CT, RMN 3 Tesla, computer tomograf, angiograf și aparatură modernă de radiologie, ceea ce permite investigarea unor patologii complexe și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale specializate. Ministrul a subliniat că Spitalul Județean din Baia Mare se remarcă prin diversitatea echipamentelor de radiologie și imagistică medicală disponibile în cadrul aceleiași unități. O atenție deosebită a fost acordată serviciilor oncologice.

Alexandru Rogobete a anunțat aprobarea, de către Ministerul Sănătății, a finanțării pentru cel de-al doilea accelerator liniar de radioterapie, echipament care va permite creșterea capacității de tratament a pacienților oncologici. Finalizarea celui de-al doilea buncăr de radioterapie este prevăzută pentru mijlocul lunii decembrie 2026. Punerea în funcțiune a celui de-al doilea accelerator va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea numărului de pacienți care vor putea beneficia de radioterapie în Baia Mare, fără a fi nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale. Ministrul a evidențiat și investiția în noua linie automatizată a laboratorului de analize medicale, care permite prelucrarea mai rapidă a probelor și extinderea gamei de investigații.

„Investim în pregătirea viitoarelor generații de specialiști”

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a arătat că dezvoltarea infrastructurii medicale reprezintă una dintre prioritățile administrației județene, investițiile fiind realizate cu sprijinul Ministerului Sănătății, prin fonduri europene și prin contribuții din bugetul județului.

„În ultimul an și jumătate am făcut pași importanți pentru modernizarea Spitalului Județean. Ne-am concentrat în special pe aparatură medicală de înaltă performanță, pe diagnosticare și pe dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici. Nu ne dorim ca maramureșenii să fie nevoiți să plece în alte județe pentru investigații și tratamente pe care le putem asigura aici, acasă. Îi mulțumesc ministrului Alexandru Rogobete pentru sprijinul constant și pentru faptul că proiectele discutate împreună au fost urmate de finanțări și rezultate concrete”, a declarat Gabriel Zetea.

Președintele Consiliului Județean a subliniat și importanța dezvoltării resursei umane, în special prin atragerea și pregătirea tinerilor medici. Transformarea Spitalului Județean în spital clinic și parteneriatul cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca creează noi oportunități de formare profesională, desfășurare a rezidențiatului, cercetare medicală și participare la studii clinice.

„Putem cumpăra cele mai performante aparate medicale, dar avem nevoie și de oameni care să lucreze cu ele. De aceea, investim în pregătirea viitoarelor generații de specialiști. Ne dorim ca tinerii din Maramureș să poată studia, să se pregătească și să profeseze aici. Statutul de spital clinic reprezintă un pas esențial în această direcție”, a precizat Gabriel Zetea.

„Investițiile trebuie însoțite de management performant și respect pentru personalul medical și pacienți”

Ministrul Sănătății a apreciat colaborarea cu administrația județeană și cu managerii unităților medicale vizitate, subliniind că investițiile produc rezultate atunci când sunt însoțite de o bună capacitate administrativă.

„Sunt pentru a treia oară în Maramureș, într-o perioadă scurtă de timp, și am venit de drag. Pentru că aici, de câte ori am stabilit un nou proiect, s-a întâmplat. Am găsit oameni dedicați, oameni de cuvânt, oameni care au făcut diferența”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul a prezentat și câteva dintre prioritățile mandatului său, între care susținerea tinerilor medici, îmbunătățirea condițiilor de pregătire profesională, respectul față de pacienți și protejarea personalului medical împotriva agresiunilor. Totodată, Alexandru Rogobete a subliniat necesitatea unei schimbări de mentalitate în sistemul sanitar, astfel încât medicii rezidenți și tinerii specialiști să beneficieze de oportunități reale de dezvoltare profesională și de un mediu de lucru bazat pe respect. În contextul discuțiilor despre eficientizarea activității spitalelor, ministrul a reluat și propunerea analizării posibilității de comasare a Spitalului Județean cu Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, apreciind că o astfel de reorganizare ar putea contribui la o mai bună utilizare a resurselor și la dezvoltarea serviciilor medicale.

Programul în județ a continuat cu vizite și întâlniri la unități medicale din Cavnic, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus și Borșa.

Biroul de presă al CJ Maramureș