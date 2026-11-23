Astăzi, 23 noiembrie, profesorul Iosif Hecko împlinește 90 de ani. Născut în Telciu, județul Bistrița-Năsăud, dar s-a dăruit Maramureșului. Din fragedă tinerețe s-a dedicat atletismului și orientării. Apoi profesiei de dascăl. Cu un palmares impresionant în sport și la catedră, nici nu știu de unde să încep și cu care izbânzi. Este cunoscut ca o legendă a sportului, dar și un devotat om de la catedră. În recentul dialog telefonic, domnul Iosif Hecko mi-a mărturisit că ține mult la profesia didactică și apoi la virtuțile sportive. Îi cad în voie, deoarece așa ne-am cunoscut cu o vreme în urmă. Am terminat amândoi Liceul Pedagogic din Sighetul Marmației, în promoții diferite, evident, dar purtăm și acum polenul unei meserii nobile, aceea de învățător.

Deși am ales drumuri diferite în viață, fiecare avem sădită în suflet atmosfera pedagogică creată de profesori admirabili. De neuitat. Cum rămâne figura profesorului Grigore Balea de Ieud. Ce măreață îndeletnicire să crești sufletul mai multora, să devii într-un fel părintele spiritual al zecilor și sutelor de copii care stau în bancă înaintea ochilor tăi, ascultându-ți știința și bunătatea inimii, zi de zi. Cam așa se oglindește și astăzi profesorul Iosif Hecko la virtutea de dascăl, la datoria apostolatului de la catedră, de unde transmitea duhul dreptății, al cinstei și omeniei, al iubirii față de toată zidirea. Poartă un respect profund colegilor, de aceea a organizat periodic întâlnirile promoției.

Printre colegii evocați se numără și poetul, omul de cultură Mihai Cupcea. Dar și învățătoarea Filimon Ileana Băbuți, din Vadu Izei, care, pe lângă catedră, s-a implicat în manifestări ce păstrează tradițiile și obiceiurile din Maramureș. Pentru fiecare colegă, ori coleg are cuvinte de prețuire, le descrie rostul profesional și lumesc. Profesorul Hecko face parte din luminoasa pleiadă de dascăli, care poartă sentimentul meseriei ca pe o icoană. I-am respectat dorința sugerată, începând textul cu prețuirea calității de educator. Dar în imediata vecinătate stau performanțele sportive ale profesorului, antrenorului Iosif Hecko. Este considerat un simbol al sportului maramureșean, dar nu numai. Încă de la 11 ani s-a dedicat atletismului și orientării sportive, cu o carieră care se întinde pe multe decenii. Este deținătorul unui palmares impresionant: 220 de titluri naționale la atletism și orientare, 36 de titluri balcanice, patru titluri europene, două titluri de vicecampion european și un titlu de vicecampion mondial.

Pentru toate aceste izbânzi, și multe altele, i s-a decernat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Baia Mare. Nu a fost numai un atlet de excepție, ci și un cadru didactic și un antrenor devotat, formând mulți sportivi de-a lungul carierei sale. A fost învățător, profesor și director de școli. A inaugurat un Muzeu al Sportului în incinta Școlii din Nistru. Este autorul unei cărți de memorii intitulată „Sancțiuni pentru merite deosebite”. Este oglinda unei vieți de excepție. Este apreciat de colegi. Astfel Otilia Banciu scrie cuvinte alese: o amintire pentru colegul nostru cu stea în frunte, Iosif Heckco!

Ieri, colegi și prieteni l-au sărbătorit într-un local din Baia Mare. I-au dorit sănătate, echilibru sufletesc, o bucurie în fiecare zi și puterea mirifică a alergătorului și învingătorului în cursa vieții. Cuvintele Otiliei, la care am aderat și eu. Scriind despre profesorul, omul pasului iute, dar bine cumpănit, cred că i se potrivește metafora grâului. Fructul luminii solare ce ține sufletul nostru în echilibru și în rânduiala rodniciei. Acolo unde crește grâul, oamenii devin statornici și înțelepți. Domnul profesor, după opinia mea, și-a construit o estetică personală a vieții lui. Așa, estetica a devenit expresia de vârf a conștiinței. Închin acest text zilei de astăzi, 23 noiembrie, în care învingătorul, pe numele lui Iosif Heckco, împlinește 90 de ani de viață. Ca o aură a familiei, nepoata, Alexia Heckco, este campioană mondială la alergare montană U20, cu studii în administrarea afacerilor la State University of New York at Buffalo. Tânăra are numeroase titluri de campioană națională, dar și medalii la competiții balcanice, europene și mondiale.

Sănătate și lumină lină, luminând, domnule profesor Iosif Heckco!