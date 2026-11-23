Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a afirmat că în urma demersurilor sale s-a obținut acordul ca un automotor să rămână la Sighetu Marmației și să asigure în continuare transportul călătorilor între Sighetu Marmației și Vișeu de Jos.

Chiar dacă soluția inițială prevedea înlocuirea trenurilor cu autobuze, transportul feroviar va fi păstrat acolo unde circulația se poate desfășura în siguranță.

„Împreună cu senatorul de Maramureș, Sorin Vlașin și cu primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan am făcut demersuri directe la nivelul Ministerului Transporturilor și al conducerii CFR. Pentru noi, era esențial ca oamenii din Maramureșul Voievodal să nu piardă legătura feroviară de care depind zi de zi. CFR a anunțat suspendarea circulației feroviare între Telciu și Dealul Ștefăniței, pe ruta spre Salva, din cauza unui viaduct construit în 1948, aflat într-o stare extrem de deteriorată. Expertiza tehnică a stabilit că circulația trebuie oprită imediat, pentru că structura nu mai prezintă condițiile minime de siguranță”, a precizat Gabriel Zetea.

Vestea bună este că viaductul are deja un contract de proiectare și execuție, în valoare de 29,7 milioane de lei, fără TVA, semnat cu STRABAG. Lucrările de reabilitare și consolidare trebuie realizate pentru ca trenurile să poată circula din nou în siguranță și pe sectorul închis.