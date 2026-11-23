Agenția Națională de Integritate a anunțat vineri, 20 noiembrie, o nouă serie de constatări privind încălcarea regimului incompatibilităților și al conflictelor de interese în cazul unor persoane care ocupă funcții publice.

Printre cei vizați se numără și Dorin Flaviu Mitre, primarul comunei Bicaz din județul Maramureș, despre care inspectorii de integritate susțin că a desfășurat activități profesionale remunerate în paralel cu exercitarea mandatului de ales local. Potrivit informațiilor comunicate de ANI, incompatibilitatea a fost identificată pentru întreaga perioadă 7 octombrie 2020 – 7 octombrie 2024. „În perioada 07.10.2020 – 07.10.2024, a exercitat simultan funcția de primar și funcția remunerată de medic-titular în cadrul propriului cabinet medical”, a precizat ANI. Dorin Flaviu Mitre este unul dintre primarii PSD, cu vechime din județul Maramureș.