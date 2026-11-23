Duminică, 22 noiembrie 2026, a XXVI-a după Sfintele Rusalii, cu pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor băimăreni și din alte părți, care au venit să se roage împreună la Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

„Pentru că suntem în plină toamnă, pildele specifice acestei perioade, pilda semănătorului, pilda bogatului nemilostiv, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, se citesc în această perioadă și sunt pline de înțelesuri duhovnicești, a spus Preasfințitul Părinte Iustin. Duminica de astăzi, a XXVI-a după Sfintele Rusalii, are drept mesaj bogăția nemăsurată și chivernisirea ei fără Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu este dăruitorul, dăruitorul vieții noastre, a sănătății noastre, a înțelepciunii și rațiunii noastre, a tuturor darurilor pe care le avem. Omul însuși este o țarină, iar bogatul care i-a rodit țarina a fost unul care era un om prosper. Până la urmă, nu se spune că ar fi făcut lucruri rele, ci că a întrebuințat greșit bogăția pe care, rodirea pe care i-a dat-o Dumnezeu, a fost înzecit în acel an. În loc să se gândească la cei care aveau posibilități reduse sau nu aveau chiar nimic, erau foarte săraci și lipsiți de resurse materiale și chiar de cele vitale, el a adunat bogăția pentru sine și a primit o sentință unică, o singură dată în Sfânta Scriptură Mântuitorul rostește cuvântul nebun, altfel nouă nu ne permite să spunem fratelui nostru acest cuvânt, o singură dată, de această dată, adică nebunia lui însemna nechibzuință, lipsă de măsură, lipsă de discernământ și a venit noaptea realității și noaptea Judecății și el era nepregătit. În vechime, bogații creștini, cei din vechime, știau, urmând pilda din Vechiul Testament, unde se aduceau ofrande la templu, știau să dăruiască ofrande lui Dumnezeu, Sfintelor biserici și mănăstiri și știau să se îngrijească de cei săraci, cum avem în pilda Sfântului Vasile cel Mare, care le-a zis bogaților, nu puteți voi să faceți fapte bune câte ați vrea sau poate nici nu știți, dați-mi bogăția voastră mie și eu o să împart săracilor și veți avea comoară în cer. Despre aceasta este viața, despre aceasta este realitatea, despre aceasta este trăirea creștină din vremea noastră și să luăm aminte în această perioadă la viața noastră, pentru că suntem în perioada Postului Nașterii Domnului, când ne pregătim pentru această mare sărbătoare. Am slujit la Sfânta noastră Catedrală cu bucurie sfântă, am avut și eu oaspeți importanți și le-am adresat cuvânt de bun venit și de ospitalitate și credincioșilor care ne așteaptă cu drag și părinților care slujesc Sfânta Catedrală binecuvântare și pace, pentru că lucrează pentru Dumnezeu și Biserica noastră Ortodoxă Strămoșească.”

Sfânta Liturghie Arhierească

După o perioadă mai îndelungată, de vară și toamnă, când prezența ierarhilor este necesară în teritoriul eparhial, soborul Catedralei „Sfânta Treime” a slujit sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin. Au oficiat împreună Sfânta Liturghie Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Dr. Valeriu Vana, consilier eparhial pentru pelerinaje, directorul Agenției „Pelerinul Creștin”, Pr. Viorel Bud, Pr. Ionuț Pleș, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Ionuț Hotico, consilier eparhial pentru monumente și patrimoniu bisericesc, Arhid. Vlad Nechita, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Diac. Sebastian Alexandru Cupșinar, Diac. Vasile Chindriș.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, și Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre.

Cuvântul de învățătură

Un cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, a bogatului care i-a rodit țarina, cu actualizare la perioada zilelor de azi, devenind o lecție pe care toți ar fi trebuit să o înțeleagă și să țină seama de ea.

Distincție

La Sfânta Liturghie Arhierească a fost prezent și ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, care a vizitat mai multe spitale din toate părțile județului, aflat pentru a patra oară în județul nostru pentru a rezolva multe probleme din sănătate și a sprijini acolo unde este nevoie. Pentru sprijinul acordat maramureșenilor, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin l-a distins cu Ordinul Crucea „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici, înmânându-i Gramata Episcopală și o icoană cu Mântuitorul.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”