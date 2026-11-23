Sunt vești pe care le primim cu tristețe și plecări în fața cărora cuvintele par neputincioase.

Acum ne luăm rămas-bun de la un coleg, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Maramureş, Nicolae Teremtuş, jurnalist și publicist cu peste două decenii de activitate în presa maramureșeană, desfășurată în cea mai mare parte în cadrul publicației Gazeta de Maramureș, unde a ocupat funcția de redactor-șef. Plecarea sa lasă în urmă amintirea unui om care și-a dedicat o parte importantă a vieții profesiei de jurnalist, slujind prin cuvânt adevărul, informarea și valorile presei. Activitatea sa jurnalistică s-a remarcat prin abordarea subiectelor de interes public, jurnalism de investigație, editorial, analiză politică și administrativă, precum și prin documentarea problemelor comunității locale. A fost preocupat de transparența instituțională, responsabilitatea administrației publice și reflectarea critică a realităților sociale și economice din Maramureș. În palmaresul de jurnalist figurează distincţia primită în cadrul Galei Premiilor de Excelență ale Municipiului Baia Mare, categoria Mass-Media, ediția 2020. De asemenea, este câştigătorul menţionat în lista celor distinţi pentru gazeta de Maramureş, la Concursul „Reporter European” (2010), cu reportajul „Maramureșul, ultima frontieră Schengen.

Slujba de priveghi va avea loc astăzi, de la ora 16.00 la Cimitirul Tanatorio. Înmormântarea este programată pentru mâine, 24 noiembrie, de la ora 11.30.