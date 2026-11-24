La sediul Instituției Prefectului-Județul Maramureș s-a desfășurat ieri, 23 noiembrie, în sistem de videoconferință cu Ministerul Afacerilor Interne, ceremonia de în­vestire în funcția de subprefect al județului Maramureș a lui Adrian Todoran. La nivel central, au participat subsecretarul de stat Adrian Petcu și directorul general Teodor Iulian Gheorghe, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Numirea sa a fost realizată prin Hotărârea Guvernului nr. 983 din 20 noiembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din aceeași dată. „Sunt un om de teren. Îmi place să fiu în mijlocul oamenilor și să discut direct cu aceștia despre problemele cu care se confruntă. Voi face e­chi­pă cu domnul prefect și doamna subprefect, alături de secretarul general al instituției, și vom acționa în echilibru și spirit de responsabilitate, în be­­neficiul comunităților și al cetățenilor”, a declarat subprefectul Adrian Todoran.