În urma vizitei sale în Maramureș, Alexandru Rogobete. Ministrul Sănătății, a cerut demisia managerului Spitalului de Recuperare Borșa, unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Decizia a venit după o întâlnire cu medicii unității, care și-au exprimat nemulțumirea față de conducerea spitalului.
”La Spitalul de Recuperare Borșa am ascultat personalul medical și am cerut demisia conducerii actuale. Voi numi un nou manager și un nou director medical, pentru a restabili dialogul cu echipele și buna funcționare a spitalului”, a declarat Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete a cerut demisia managerului Spitalului de Recuperare Borșa
În urma vizitei sale în Maramureș, Alexandru Rogobete. Ministrul Sănătății, a cerut demisia managerului Spitalului de Recuperare Borșa, unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Decizia a venit după o întâlnire cu medicii unității, care și-au exprimat nemulțumirea față de conducerea spitalului.
Pentru asta a venit in Maramures acest Bombonete ? Ce dotari vor fi realizate in viitor in spitalele din Maramuresul Voievodal ?
Probabil nici una.