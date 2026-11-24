În urma vizitei sale în Maramureș, Alexandru Rogobete. Mi­nistrul Sănătății, a cerut demisia managerului Spitalului de Recuperare Borșa, u­nitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Decizia a venit după o întâlnire cu medicii unității, care și-au exprimat nemulțumirea față de conducerea spitalului.

”La Spitalul de Recuperare Borșa am ascultat personalul medical și am cerut demisia conducerii actuale. Voi numi un nou manager și un nou director medical, pentru a restabili dialogul cu echipele și buna funcționare a spitalului”, a declarat Alexandru Rogobete.