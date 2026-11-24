Au reînceput, destul de firav, discuțiile despre comasare. Statul are nevoie să devină suplu, cum n-a mai fost. Deși voință politică este…ioc, comasări trebuie făcute. Culmea, lecția vine de la nivel local, unde, de nevoie, s-a putut. La fel, o palmă usturătoare pe obraz ne dă și Republica Moldova, cu regionalizarea ce-o face.

Dar comasare, regionalizarea și reforma administrativ teritoriala nu sunt chiar același lucru. Știm, la nivel de Maramureș, avem două comune sub 1000 de locuitori și alte opt sub 1500, pragul stabilit. Dar dacă s-ar gospodări singure și nu cer bani de la bugetul național să se întrețină, de ce n-ar supraviețui drept comune? Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, însă, nuanțează: „Vrem să vedem în prima etapă dacă se comasează voluntar sau nu”. Mult succes, zicem noi, la așteptare. Dar avem un contraexemplu, din teritoriu, ba din Maramureș. În Cavnic, ne spune primarul Vladimir Petruț, se poate. „În Cavnic au fost șapte școli. Au rămas două. Am comasat totul, pentru economie la apă, curent, etc. Dar au rămas două școli moderne, europene, cu toate condițiile, cea de la drum și liceul. Cu condiții ca de Baia Mare. Acum, ne gândim ca două dintre școlile închise să le reciclăm, cea de la Roata și cea din Handal au și teren și s-ar preta să devină sanatorii, într-un complex alături de spitalul ce-l modernizăm”. Așteptăm să vedem inițiative similare și-n alte locuri. Avem școli, instituții, fără viață. Avem sate pustiite, comune fără activitate.