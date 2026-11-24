Clubul Sportiv Fan Sport Baia Mare organizează cea de-a VI-a ediție a campaniei caritabile „Dăruind vei dobândi”, prin care își propune să sprijine patru persoane care trec prin momente dificile și au nevoie de ajutorul comunității. Evenimentul va avea loc vineri, 4 decembrie, de la ora 14.00, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”.

Printre beneficiarii campaniei se numără gemenii Ayan și Iannis, în vârstă de 6 ani, care se confruntă cu probleme medicale ce necesită îngrijire și sprijin permanent: tulburare din spectrul autist, retard psihic, retard de limbaj expresiv și receptiv, iar în ultimul an li s-a adăugat și o tulburare epileptiformă neclasificată. Mama celor doi copii se ocupă singură de ei, iar cheltuielile sunt foarte mari.

Un alt copil pentru care organizatorii încearcă să aducă un sprijin este Rareș Suciu, în vârstă de 5 ani. Acesta se confruntă cu crize de epilepsie, care apar aproximativ o dată la două săptămâni și îi pot afecta progresele făcute până acum. Cu toate acestea, Rareș a înregistrat o evoluție vizibilă față de acum 3 ani, iar faptul că poate merge singur pe trotinetă îl ambiționează și mai tare.

Campania îl are în vedere și pe Rareș Uță, student la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș. Tânărul își urmează visul de a deveni medic, însă nu mai are alături părinții, care au plecat prea devreme dintre noi. Prin această inițiativă, organizatorii își doresc să îi ofere un sprijin și să îi facă anii de studenție mai frumoși.

Prin cea de-a VI-a ediție a campaniei „Dăruind vei dobândi”, CS Fan Sport Baia Mare face un nou apel la solidaritate și generozitate. Fiecare gest de bunătate poate conta enorm pentru cei care au nevoie de ajutor.

Cei care doresc să afle mai multe informații despre campanie pot lua legătura cu organizatorii la numerele de telefon 0743-048345, 0745-111937 și 0799-312878, la adresa de e-mail fansportmm@gmail.com sau pe pagina de Facebook Fan Sport Baia Mare.