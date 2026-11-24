Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, marcată în fiecare an la 20 noiembrie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș derulează campania „Vocea mea contează!”, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor din sistemul de protecție specială.

„Prin intermediul unui sondaj de opinie, ne dorim să aflăm ce gândesc, ce își doresc și cum percep respectarea drepturilor lor în viața de zi cu zi. Vrem să știm dacă se simt ascultați și implicați în deciziile care îi privesc, care sunt nevoile lor și ce și-ar dori să îmbunătățim în mediul în care trăiesc. Chestionarul este anonim, participarea este voluntară, iar completarea durează aproximativ 3–5 minute”, au punctat oficialii instituției.