Când confratele Adrian Marchiș mi-a dat cartea Donei Tudor, „Reporterul de teren – de la realitatea hibridă la jurnalismul de tastatură” (Editura Evenimentul și Capital, 2026) m-am întors în vremea studenției, la întâlnirile Cenaclului literar al Facultății de Ziaristică, la care Dona era de față. Doresc a spune că ea scria poezie, apreciată de critica literară, deci eram și colegi de facultate. Apoi, fiecare cu drumurile profesionale. Eu m-am întors pe acoperișul țării să scriu la ziar, ea a urmat o carieră impresionantă. Este conferențiar universitar, doctor în științe militare, reporter de teren, corespondent special și realizator de emisiuni de actualități la Televiziunea Română, poet, eseist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Uniunii Cineaștilor din România.

Eu îi urmăream cu interes și spirit colegial emisiunile militare. S-a dovedit a fi un reporter cu pregătire temeinică, dublat de curaj și intuiție profesională. A fost prima femeie corespondent de război de la TVR. A fost timp de zece ani în zone de conflict în calitate de jurnalist. A fost în Somalia, Angola, Albania, Irak, Afganistan, Vietnam (20 de ani de la căderea Saigonului) și în Bosnia. La Zenica și Sarajevo, pe muntele Igman, am fost și eu, dar în alt an al conflictului din Bosnia. Coloana vertebrală a volumului este asigurată de o suită de interviuri cu personalități ale presei românești din ultima jumătate de veac. De la Ion Cristoiu, la Cornel Nistorescu, de la Monica Ghiurco, la Adrian Marchiș. Cărora Dona Tudor le oferă ocazia de a depune proba mărturisirii profesionale.

Captivante sunt și articolele eseistice ale Donei, în care își expune profesiunea de credință. Sunt texte care fac cinste oricărui manual de jurnalism, mai ales că izvorăsc din activitatea profesională, a reporterului de teren. A transformat talentul în performanță profesională. De ce această carte? „Am scris această carte, spune autoarea, pentru că o profesie începe să dispară înainte ca noi, cei care am practicat această profesie, să fi apucat să-i păstrăm memoria.” Dar să vedem ce spun și cei din carte, puși la proba mărturisirii. Ion Cristoiu este deranjat de transformarea gazetăriei într-o meserie oarecare, asemeni celei de vânzător ambulant. Celor cu care a lucrat el le spunea că „profesia de gazetar e cea mai importantă dintre profesiile din istorie.”

Cornel Nistorescu, un redutabil reporter, în stilul lui de neconfundat, pe care i-l știu de pe când eram colegi la revista „Flacăra”, surprinde specificul presei postdecembriste: „Pre­sa românească a urmat societatea în slăbiciuni, în lașități, în mizerii, în superficialitate, în toate.” Confratele Adrian Marchiș, pe care l-am numit Vocea Maramureșului, de pe cele două maluri ale Tisei, dar și mai departe, vorbește cu sinceritate și devoțiune despre condiția reporterului de radio în zona de frontieră, evocând momente palpitante, cu emoțiile însoțitoare. Adrian Marchiș a unit, prin cuvântul rostit, cele două maluri ale Tisei. Nu-i puțin lucru! Remarcabil și cu întâmplări palpitante este dialogul cu Cristina Liberis, reporter și ea în zonele de conflict. Povestea interviului Cristinei cu Yasser Arafat rămâne memorabilă. În final fostul lider palestinian îi sărută mâna reporterului de teren.

Dona Tudor demonstrează în această carte inteligență și experiență profesională, așa că fiecare interlocutor este liber să-și dovedească proba mărturisirii prin experiența dobândită pe teren. Subtitlul cărții, de la realitatea hibridă, la jurnalismul de tastatură, este acoperit cu argumente și dovezi ale schimbării în practicarea presei în acest cotidian cu mai multe viteze. Am citit cartea cu mult interes colegial. În prefața ei, Dan Constantin, președintele UZPR, apreciază că „Dona Tudor adună în carte voci dintre cele mai autorizate să prezinte prin experiențele lor, felul în care și-au făurit prestigiul, au format și au consolidat redacții.

Cartea este un document de mare valoare pentru istoria recentă a presei românești.” Iar Dan Andronic în postfață spune: „ Această carte este în fond un act de memorie profesională colectivă, apărut într-un moment în care meseria se află la o răscruce. Nu întâmplător, volumul aduce laolaltă generații diferite.” Este o carte admirabilă, de mare folos pentru tinerii jurnaliști. Autoarea crede că „reporterul de teren nu este un erou. Este un profesionist care știe că, înainte de a scrie despre lume, trebuie să accepte să stea în această lume, că aceasta este și lumea lui.”

Frumoasă carte, cinste cui te-a scris!