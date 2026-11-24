Colegiul Național al Asistenței Sociale din România – Structura Maramureș și Sălaj organizează o sesiune de lucru interinstituțională cu titlul „Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților de asistență socială”.

Activitatea se va desfășura miercuri, 25 noiembrie, de la ora 11, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Parteneri: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Asociația „ASSOC”, Facultatea de Litere – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.