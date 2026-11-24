Maramureșul va fi promovat în capital Belgiei, în perioada 5–6 decembrie 2026, printr-un eveniment cultural dedicate patrimoniului UNESCO, tradițiilor și meșteșugurilor care definesc identitatea județului. Sub genericul „Opt biserici. Opt comunități. O singură moștenire”, evenimentul „Maramureș Sacru” va avea loc la Primăria Saint-Gilles din Bruxelles și va reuni reprezentanți ai comunităților maramureșene, specialiști în patrimoniu, artiști și meșteri populari. Evenimentul este organizat de Bazar Diplomatic A.S.B.L., în colaborare cu Les Amitiés de Saint-Gilles A.S.B.L..

Consiliul Județean Maramureș și Organizația de Management al Destinației Maramureș (OMD Maramureș) sprijină participarea unei delegații formate din opt reprezentanți ai culturii tradiționale maramureșene, care vor prezenta publicului european o parte din bogăția culturală a județului. Delegația este formată din:

Dana-Maria Dobrai și Ioana Hotea – creatoare de ii și păstrătoare ale artei cusăturilor tradiționale;

Maria Brete și Anamaria-Viorelia Butcure – creatoare de bijuterii inspirate din simbolurile și motivele tradiționale;

Liliana-Mariana Ghilvacs – artisan în domeniul ceramicii și olăritului;

Iosif-Andrei Toth – creator de miniaturi în lemn;

Ionuț Hodor și Măriuca Verdeș – promotori și păstrători ai tradițiilor maramureșene.

Prima zi a manifestării, sâmbătă, 5 decembrie va fi dedicată celor opt biserici de lemn din Maramureș incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Masa rotundă „Opt biserici. Opt comunități. O singură moștenire” va aduce împreună reprezentanți ai comunităților locale, specialiști în conservarea patrimoniului, reprezentanți ai instituțiilor cultural și ai mediului academic, precum și membri ai comunității românești din Belgia. Discuțiile vor urmări identificarea unor forme de colaborare pentru protejarea și valorificarea celor opt monumente, considerate repere importante ale arhitecturii tradiționale în lemn. În aceeași seară, Gala Bazar Diplomatic 2026 va include prezentări dedicate istoriei bisericilor UNESCO, o expoziție fotografică semnată de Mariana Scubli, lansarea campaniei caritabile „Prietenii Bisericilor de Lemn din Maramureș incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO”, precum și concertul extraordinar „Ecouri de Crăciun”.

Cea de-a doua zi a evenimentului va fi dedicată întâlnirii directe a publicului cu tradițiile și meșteșugurile maramureșene. La Primăria Saint-Gilles va fi organizat târgul „Festivitățile Crăciunului”, care va reuni artizani, producători și promotori ai patrimoniului cultural. În cadrul secțiunii „Drumul meșterilor”, vizitatorii vor putea urmări demonstrații de cusut tradițional, olărit, prelucrare a lemnului și realizare a bijuteriilor artizanale. Programul va include și prezentări dedicate gastronomiei și obiceiurilor de iarnă. Participarea la „Maramureș Sacru” face parte din eforturile de promovare a Maramureșului ca destinație de turism cultural, spiritual și experiențial.

„Îmi doresc ca Maramureșul să fie tot mai cunoscut în Europa, dar să fie cunoscut pentru ceea ce este el cu adevărat. Pentru bisericile de lemn, pentru satele noastre, pentru credință, pentru tradiții și pentru oamenii care le păstrează. Avem o identitate pe care trebuie să o protejăm și de care putem fi mândri. Le mulțumesc organizatorilor de la Bruxelles pentru această inițiativă și echipei OMD Maramureș, alături de Diana Iluț, pentru implicare. Le doresc mult succes tuturor celor opt reprezentanți care ne vor reprezenta. Sunt convins că vor duce cu ei o parte frumoasă din Maramureș și că se vor întoarce acasă cu noi prietenii și oportunități”, a transmis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.