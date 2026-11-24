Conducerea Consiliului Judeţean Maramureş a explicat motivele întârzierii lucrărilor la drumul din Săcălăşeni şi Cătălina.

„În Săcălășeni și Cătălina sunt două lucrări diferite, cu doi constructori diferiți: VITAL, prin constructorul DIMEX execută lucrările la rețelele de apă și canalizare. Consiliul Județean Maramureș, prin constructorul OPENTRANS execută reconstrucția drumului județean. Problema este că VITAL nu a finalizat lucrările de canalizare și nu ne-a predat cea mai mare parte a amplasamentului. Nu putem reconstrui drumul cât timp se mai sapă pentru canalizare! Ar însemna să asfaltăm acum și să spargem din nou drumul peste câteva zile. Până acum, VITAL ne-a predat doar un tronson de aproximativ un kilometru, în intravilanul Săcălășeni, dinspre Coaș”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. În plus, el a arătat că a existat şi o greşeală din partea constructorului, faptul că „a început decopertarea acestui kilometru prea târziu, fără să coreleze suficient lucrările cu avertizările meteorologice. Au venit ploile puternice, iar drumul a rămas într-o stare foarte proastă”.

De îndată ce vremea permite, se va continua așternerea balastului, a stratului stabilizat și a asfaltului pe kilometrul decopertat. În paralel, traversările și șanțurile rămase în urma lucrărilor la canalizare vor fi acoperite și asfaltate. „Cu VITAL am avut deja o întâlnire extrem de serioasă, în care am transmis ultimatumuri clare. Dacă termenele și obligațiile contractuale nu vor fi respectate vom cere aplicarea penalităților de întârziere, în condițiile legii și ale contractelor”, a mai spus şeful administraţiei maramureşene.

De precizat că problemele nu sunt doar la Săcălășeni și Cătălina. Există întârzieri și la Ulmeni, la Vadu Izei și Bârsana, acolo unde investițiile la apă și canalizare se intersectează cu cele la drumurile județene.