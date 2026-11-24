Săptămâna trecută, în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică a fost luată decizia de emitere a Autorizației Integrate de Mediu pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Sârbi, Fărcașa. 14 decembrie este data la care se estimează că se va avea Autorizația Integrată de Mediu. Conform procedurii legale, trebuie să treacă 30 de zile de la publicarea anunțului privind decizia de emitere, perioadă în care publicul poate formula observații. Dacă nu apar observații fundamentate care să necesite reluarea evaluării, autorizația poate fi emisă la încheierea acestei etape, a transmis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a reamintit că 1 ianuarie 2027 este termenul care se preconizează că sistemul de management integrat al deșeurilor va deveni funcțional.