Pentru că suntem obișnuiți să dăm importanță Zilei Naționale a României, la fel Marii Uniri și pentru că vrem să lăsăm fala și fastul pe seama politicienilor, fie ei patriotarzi cu mâna la inimă, am întrebat ce se petrece de 1 decembrie în localitățile ce au dat mari nume ale Marii Uniri: Șișești-Vasile Lucaciu, Băsești-George Pop, Giulești-Ilie Lazăr.

„Programul nostru va începe la ora 10 la biserica ortodoxă din Șișești, cu parastas și depunere de coroane. Apoi la ora 12 se va merge la biserica greco-catolică și va fi la fel, parastas și coroane. Aici vom avea montată și o scenă pe care va fi program artistic cu copiii de la școala Vasile Lucaciu, la fel cu ansamblul folcloric cu același nume ce a avut o pauză și tocmai revine în activitate, plus alte nume”, ne-a declarat Mircea Tentiș, primarul comunei Șișești.

În Băsești, de 1 decembrie nu va fi program de gen, va fi a doua zi, ne explică primarul Ioan Călăuz. „De 1 decembrie vom fi cu o delegație la Zalău, unde se vor dezveli statuile lui George Pop de Băsești, plus Coposu, Iuliu Maniu și Simion Bărnuțiu, cei patru B, după localitățile de baștini. Abia a doua zi, pe 2 decembrie, revenim și facem acasă o manifestare cu depuneri de coroane”, ne spune edilul Băseștiului.

La Giulești, primarul Laurențiu Batin ne spune că a organizat deja manifestări, anterior.

Dar pe 15 decembrie are manifestări pregătite la centrul de vârstnici iar pe 21 decembrie cu copiii. Pe 6 noiembrie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la moartea lui Ilie Lazăr (6 noiembrie 1976), juristul și omul politic născut în Giulești, Maramureș, unul dintre cei mai tineri delegați la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918.

Prin urmare, vom fi nevoiți să „lăsăm greul fastului” autorităților județene, care vor participa la evenimente, ori vom urmări în fața televizoarelor Parada națională, cu eternele ciondăneli politice și cușme de astrahan scoase de la naftalină.