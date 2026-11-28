Mă întorc în vreme la casa părintească, cu șatra în trei ape, și îmi apare în fața ochilor imaginea mamei din preajma sărbătorii Sfântului Andrei, care pe la noi se numea Andrelușa. Seara făcea pâine și cozonac cu nucă în cuptorul din curte, să le avem proaspete pentru a doua zi. Apoi le aducea în casa dinspre grădină, unde le acoperea cu șterguri de cânepă. Mă trimitea pe mine, că eram mai mare, să-i aduc foarfeca, pieptenele, hrebdinca, cuțitele, securea și le lega în pânză de bumbac, semn că în ajunul Sărbătorii, până a doua zi după liturghia de la biserică, nu era voie a fi folosite.

Îmi este dor de mama, în 6 decembrie se împlinesc zece ani de când s-a ridicat la Ceruri. Îi aud vocea, care, seara, după ce închideam oile în poiată și terminam cu grija pentru vaci și cai, ne povestea scene din viața Sfântului Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Hristos, care i-a purtat Cuvântul și Legea pe pământurile din nordul Dunării. Peste tot pe unde îl purtau pașii și misiunea, oamenii îl urmau, fascinați de puterea duhovnicească și de darul tămăduirii cu care fusese înzestrat. A fost prins și chinuit, asemeni Învățătorului său, le-a cerut vrăjmașilor să nu-l răstignească pe cruce, la fel cu cea a Mântuitorului, pentru că nu este vrednic de ea, ci să-l țintuiască în piroane cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, care i-a purtat numele în veșnicie.

Alte detalii despre Apostolul Andrei am aflat în casa lui Aurel Făt, crâsnicul bisericii din sat, și a soției Luchiana, care aveau un fecior cu numele Andrei, colegul meu de clasă și prietenie peste vreme. Iar sora lui, profesoara Parasca Făt, a devenit o pricepută cercetătoare a datinilor și obiceiurilor din sat, dar și din Maramureș. Care are substanțiale comentarii pe această temă, mai ales răsfrângerea sărbătorii spre domeniul păgân. Avem un patrimoniu laic puternic și divers numit Andrelușa sau Ziua Lupilor. Ne spune doamna profesoară, dar știam și de la mama, că pe 30 noiembrie este o sărbătoare închinată lupilor, dar și deslușirea sorții în vederea aflării ursitei sau ursitului.

După creștinare, numele Sfântului Andrei a fost dezmierdat de popor cu diminutivul Andrelușa, mai ales în Maramureș și în împrejurimi și a fost pus patron peste sălbăticiunile din pădurile noastre, care sunt lupii. Pentru îmblânzirea și înduplecarea lor, de Sfântul Andrei sunt interzise anumite munci, cum ar fi că­răușia, adică scoaterea animalelor la lucru. Dar și legatul cuțitelor, foarfecilor, briciului este pus în ecuația potolirii fiarelor. Cică așa se leagă gura lupilor, să nu poată strica oile, ori oamenii. Țin minte cum le așeza mama pe meștergrindă, acolo sus, să nu le ajungă pruncii.

Pe această temă am auzit multe povești de la oamenii satului. Vă spun și eu una, culeasă de doamna profesoară Parasca Făt. De amintit că de Andrelușă lupii se nuntesc și devin blânzi. Umblă în haită și ascultă de păstorul lor, un lup mai bătrân, care le ghicește apucăturile, ba ar cunoaște și gândurile oamenilor. Așa a avut loc această întâmplare de iarnă cu sensuri miraculoase. În urmă cu vreo trei decenii, un prunc de pe Valea Izei a fost eroul unei zile. Părinții lui aveau peste o sută de oi, pe care le iernau în câmp, unde aveau o căsuță și multe clăi cu fân. Oile stăteau în staul, păzite de câini, iar pruncul îi ținea de urât tatălui său. Era în Postul Crăciunului. Într-o zi, tatăl a coborât în sat lăsându-l pe băiat cu oile în câmp. Urma să se întoarcă înainte de căderea serii. De la o vreme, pruncului începu să-i fie urât singur și se gândi să se urce pe o claie, că tot avea o scară la îndemână. De acolo putea vedea lumea până mai departe. Deodată văzu o haită de câini care veneau în direcția lui. Se apropiau în viteză, jucându-se. În față era conducătorul, sur și puternic. Dar toți din haită erau de culoarea cenușii.

Pruncul a înțeles că nu erau câini, ci lupi. L-a cuprins frica. S-a lăsat moale lângă parul clăii, cu ochii spre staulul oilor. Haita a trecut pe lângă claie, ocolind oile din staul, amețită de bucuria dansului nupțial. Oile și câinii păreau stane de piatră. Nu după multă vreme a sosit și tatăl din sat. Auzind ce s-a întâmplat, deschise vranița staulului și porni cu oile spre sat. Oamenii satului au avut o explicație la această întâmplare. Mama pruncului ținea toate sărbătorile creștine de peste an. De Andrelușă lega gura lupilor să nu atace oi, câini și oameni. Cum s-a întâmplat și în ziua aceea de iarnă.

Cu asemenea întâmplări magice s-au petrecut strămoșii noștri prin vremi și nu s-au risipit. Ba din contră au deveniți mai laolaltă. Mai uniți că nu i-a comasat nimeni. Nu uitați că luni, 30 noiembrie, este Andrelușa. Adică Ziua Sfântului Andrei. În acea zi, lupii vor fi blânzi! Mulți ani colegilor și prietenilor care poartă acest nume!