Caravana Colindelor „România dăruiește” 2026 pornește la drum. Vor fi 21 de zile, 12 opriri și o misiune națională: 10.000 de daruri pentru cei care au nevoie de sprijin
În perioada 30 noiembrie – 20 decembrie, o caravană spectaculoasă, cu două camioane electrice, va traversa România, aducând în orașele țării spectacole, colinde, tradiții și o amplă campanie umanitară. În fiecare localitate, oamenii vor putea participa la evenimente, vor putea dona și vor putea întâmpina Caravana chiar pe străzile orașului. Unul dintre elementele speciale ale proiectului îl reprezintă intrarea festivă a Caravanei în fiecare oraș, în ziua premergătoare evenimentului. Începând cu ora 18:00, Caravana va intra în orașul-gazdă și va realiza un tur pe principalele artere de circulație, oferind locuitorilor ocazia de a admira camioanele și vehiculele participante, decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Caravana va poposi şi în Maramureş. În 7 decembrie ajunge pe bulevardul Republicii din Vişeu de Sus. Caravana Colindelor reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea proiectului național ROMÂNIA ești TU, care, de cinci ani, inițiază și dezvoltă proiecte dedicate promovării valorilor românești, recunoașterii oamenilor care contribuie la dezvoltarea comunităților și susținerii identității naționale.
Caravana Colindelor „România dăruieşte” ajunge în Maramureş
Caravana Colindelor „România dăruiește” 2026 pornește la drum. Vor fi 21 de zile, 12 opriri și o misiune națională: 10.000 de daruri pentru cei care au nevoie de sprijin