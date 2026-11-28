Caravana Colindelor „România dăruiește” 2026 pornește la drum. Vor fi 21 de zile, 12 opriri și o misiune națională: 10.000 de daruri pentru cei care au nevoie de sprijin

În perioada 30 noiembrie – 20 decembrie, o caravană spectaculoasă, cu două camioane electrice, va traversa România, aducând în orașele țării spectacole, colinde, tradiții și o amplă campanie u­manitară. În fiecare localitate, oamenii vor putea participa la evenimente, vor putea dona și vor putea întâmpina Caravana chiar pe străzile orașului. Unul dintre elementele speciale ale proiectului îl reprezintă intrarea festivă a Caravanei în fiecare oraș, în ziua premergătoare evenimentului. Începând cu ora 18:00, Caravana va intra în orașul-gazdă și va realiza un tur pe principalele artere de circulație, oferind locuitorilor ocazia de a admira camioanele și vehiculele participante, decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Caravana va poposi şi în Maramureş. În 7 decembrie ajunge pe bulevardul Republicii din Vişeu de Sus. Caravana Colindelor reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea proiectului național ROMÂNIA ești TU, care, de cinci ani, inițiază și dezvoltă proiecte dedicate promovării valorilor româ­nești, recunoașterii oamenilor care contribuie la dezvoltarea comunităților și susținerii i­dentității naționale.