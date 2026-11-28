Baia Mare va găzdui duminică, 29 noiembrie, Festivalul Național de Handbal „Lascăr Pană”, un eveniment dedicat celor mai mici practicanți ai acestui sport.

Competiția se va desfășura în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, între orele 09.00 și 18.00, și va reuni copii din două categorii de vârstă. La Baby Handbal vor participa sportivi cu vârste între 5 și 8 ani, născuți în perioada 2017-2020, iar la Mini Handbal vor evolua copii de 9 și 10 ani, născuți în 2016.