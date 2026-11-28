Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Primăria Municipiului Baia Mare și Garnizoana Baia Mare organizează, în data de 1 decembrie, începând cu ora 10, o serie de manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României. Ce­re­monialul militar și religios se va desfășura pe Bulevardul Unirii, în zona Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, și va debuta la ora 10 cu prezentarea onorului, salutarea Drapelelor de Luptă și trecerea în revistă a Detașamentului de Onoare. La finalul ceremonialului oficial, autoritățile administrației publice locale și județene au pregătit un program de manifestări dedicate acestui moment de profundă semnificație pentru identitatea și unitatea națională. Astfel, pe Bulevardul Unirii, pu­­­blicul va avea ocazia să vizioneze o expoziție de tehnică și echipamente aflate în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului Public Județean Salvamont și a Direcției Generale Po­liția Locală.

De a­semenea, pe platoul din fața Palatului Administrativ (fostul se­diu BCR), va avea loc un moment artistic susținut prin interpretarea u­nor cântece patriotice.