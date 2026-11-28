Pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, vor fi instituite următoarele măsuri privind circulația și staționarea autovehiculelor: luni, 30 noiembrie 2026, începând cu ora 12:00, se impune eliberarea parcărilor situate pe Bulevardul Republicii, pe partea dinspre Direcția Regională de Informații/Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, precum și a celor de pe Bulevardul Unirii, pe tronsonul cuprins între Camera de Comerț și Industrie Maramureș și stația de carburant Lukoil. De asemenea, luni, 30 noiembrie, în intervalul orar 13:00–16:00, se va restricționa circulația rutieră pe tronsonul cuprins între Camera de Comerț și Industrie Maramureș și stația de carburant Lukoil, pentru desfășurarea repetiției cu tehnica din dotarea structurilor participante. În intervalul 30 noiembrie, ora 24:00 – 1 decembrie, ora 17:00, circulația rutieră va fi restricționată pe Bulevardul Unirii, pe tronsonul cuprins între Camera de Comerț și Industrie Maramureș și stația de carburant Lukoil, pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.