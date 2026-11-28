Marți, 1 decembrie
Ora 10:00 – Ceremonial militar și religios cu ocazia Zilei Naționale a României
Spectacol cultural artistic, invitați: Deți Iuga și Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”
Corului Bărbătesc din Finteușu Mare.
Locație: Bulevardul Unirii
Vineri, 4 decembrie
Ora 17:00 – Spectacol de colinde și cântece de iarnă
Karina Rus, Palatul Copiilor Baia Mare, Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” – secția canto popular, Corala Doxologia a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” și Mihai Trăistariu
Ora 17:00 – DESCHIDEREA TÂRGULUI CARITABIL
Locație: Parcul Mara
Ora 17:00 – Concert de colinde Fanfara Municipală Baia Mare
Locație: Parcul Mara
Sâmbătă, 5 decembrie
Ora 16:00 – Spectacol de colinde și cântece de iarnă
Palatul Copiilor Baia Mare
Cristian Sabo și Alexandra Pop,
Rareș Bretan, Magicianul Andrei,
Ansamblul de copii „Mugurașii Maramureșului”
Școala de Muzică The Voice
Locație: Piața Libertății (Centrul Vechi)
MOȘ NICOLAE ÎMPARTE CADOURI COPIILOR DIN BAIA MARE
Locație: Piața Libertății (Centrul Vechi)
Ora 17:00 – Concert de colinde Fanfara Municipală Baia Mare
Locație: Parcul Mara