„LUMINA”, un film pentru întreaga familie va avea o proiecție specială pe 29 noiembrie, de la ora 16, la Cinema City VIVO! Baia Mare. Regizorul Marian Crișan va fi alături de actorii Andrei Voicu și Marius Cordoș la întâlnirea cu publicul din Baia Mare, care va putea afla, cu această ocazie, mai multe detalii din culisele realizării unui lungmetraj care vorbește despre credință, familie, curaj și o dragoste care nu se stinge niciodată. „LUMINA” propune o călătorie plină de tensiune pe care un copil de 10 ani e nevoit să o facă pentru a aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim la biserica din satul natal, după ce se pierde de tatăl lui care a fost prins într-un conflict cu niște săteni din satul vecin.